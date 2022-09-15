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人類與鸚鵡的「軍備競賽」 澳洲激烈上演 為何而戰引人發噱

科學家以嚴肅的角度看待人與鳥之間的搞笑鬥智。鸚鵡絕對比你想像的聰明

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/15 15:37
（圖／Unsplash）

（圖／Unsplash）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鸚鵡有許多討喜的特質：可愛、逗趣、美麗、富有好奇心、聰明。太聰明了。科學家發現，澳洲的鳳頭鸚鵡（cockatoo）智商之高，竟足以與人類進行「軍備競賽」，目標非常神聖不可侵犯－是一場「垃圾桶」保衛戰。

綜合衛報法新社報導，8月發表在當代《生物學》（Current Bilogy）期刊的一份研究，罕見地針對鸚鵡大肆劫掠澳洲垃圾桶的行為，探討人與鳥的「跨物種創意軍備競賽」，聽起來雖有些荒謬可笑，卻頗令人玩味。

來自德國馬克斯普朗克動物行為研究所（Max Planck Institute of Animal Behavior）的研究人員，此前已在澳洲注意到鳳頭鸚鵡的有趣「開桶」技能。牠們會用喙奮力把蓋子撬開、用身子頂開，咬出剩食大快朵頤，卻造成環境一片狼藉，居民頭疼不已。

一個無所不用其極不給開，一個想方設法要開，人與鳥的鬥智成了生物演化最佳案例。根據研究員Barbara Klump，光是雪梨，鸚鵡開蓋行為，從2018年之前僅在3處郊區目擊，增加到了2019年的44處郊區，顯見這聰明的鳥兒會透過觀摩，彼此學習。被如此挑釁，靈長類動物人類豈能示弱！據統計，澳洲人至少想出了52種捍衛垃圾桶的方式。彼此的攻防，就是物種間透過互動進化的證據。

針對雪梨4郊區3,283個垃圾桶的調查發現，斯坦威爾公園（Stanwell Park）的鸚鵡幫特別凌厲，半數以上的垃圾桶都設有防盜裝置。

為了阻擋鸚鵡侵襲，常見的遏阻工具包括在蓋子上放假蛇、壓石頭或水瓶等重物，但這點雕蟲小技，可難不倒聰明的鸚鵡。假蛇算什麼，石塊也是三兩下就能推掉，鸚鵡的腦容量，比你想像的大。人類被逼急了，使出了各式各樣的創意阻撓法，包括在桶蓋邊緣塞運動鞋卡住，甚至用堅韌束線帶或鎖頭等，的確是另類軍備競賽。

儘管在保衛垃圾桶一役上，人類與鸚鵡殺個你死我活，但斯坦威爾公園的居民，對這種精明的動物，其實還是有種無奈的喜愛。Katherine Erskine笑稱，這些鸚鵡就像天上的老鼠，腦子裡淨想著吃的。「牠們很美、很吵，但我還真喜歡牠們。」
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更新時間 : 2022-09-15 17:14 GMT+08:00

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