【午餐限定】台鐵造型鰻魚便當　9/16至9/25限量開賣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 臺灣鐵路管理局 (以下簡稱臺鐵局) 與日商近鐵投資控股股份有限公司 (以下簡稱近鐵) 為促進臺日交流及慶祝自106年7月6日簽訂友好協定締結至今屆滿5週年，特別舉辦締結5週年友好活動。第一波活動由高雄鐵路餐廳研製期間限定臺日聯名「靚味便當」，外盒使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，滿載象徵臺日友好的菜色，靚(近)味(友誼)雋永，旅行靚在咫尺。

凡購買靚味便當即贈送限量的雙鐵吉祥物 (近鐵阿倍野熊、臺鐵鐵魯及漢娜將) 帆布袋，每日限量販售50份，每份售價399元。便當食用完畢後，電車陶瓷造型便當盒還能收藏喔!

高雄鐵路餐廳陳佳雯營養師，以「臺灣節慶時」辦桌必吃的油飯料理為發想，以黏住喜氣、黏住友誼、喜上加喜的臺式油飯，象徵臺日油好(即友好)。貼心選用一等白米飯替代不易消化的糯米，再加上屏東在地食材-穀類的紅寶石「紅藜｣，添加於米飯之中，補足多種營養成分。結合高雄甲仙芋頭及油飯必備的食材乾魷魚、乾香菇絲，再與特色油蔥蝦米飯拌煮，迸出獨特香氣，伴隨芋頭的淡淡清香，讓人垂涎欲滴，吃起來更是津津有味、欲罷不能!

主菜使用臺灣養殖的蒲燒鰻魚，鰻魚一直是日本人的靈魂食物、吉祥的象徵，也是一種能增加體力的高檔食材，對日本人來說，在夏天吃鰻魚可以對抗炎熱夏季，臺灣一年四季幾乎都是炎熱的天氣，因此本次推出的便當選用日本風俗夏日炎熱必吃的鰻魚，再搭配酸甜的洛神漬蘿蔔片、紫蘇梅，更是能解膩並口齒留香，餘味無窮，第二波的紀念便當販售活動預計於明年(2023年) 舉辦，敬請大家持續關注。

根據新聞稿, 臺鐵X近鐵友好締結5週年限定的「靚味便當」，訂於9月16日至25日在「高雄車站東六門販賣店」販售，自9月16日起每日11時開賣，每日限量50份，期間限定500份，售價399元，是不容錯過的期間限定美食，歡迎大家共襄盛舉購買品嚐臺日聯名的「靚味便當」!

此外只要於販售期間與「靚味便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」臉書粉絲團的活動貼文，並標註#「臺日聯名『靚味便當』」及「近鐵觀光特急SHIMAKAZE」的語句，就有機會抽獎得到由近鐵提供的限量版「SHIMAKAZE電車悠遊卡」(不含儲值金)。

洽詢專線: 高雄鐵路餐廳(07)235-8765。

「靚味便當」：

售價: 每份399元

供應數量：每日限量50份，每人限購1個，售完為止。

販售地點: 高雄車站東六門販賣店

販賣期間：自9月16日起至9月25日(10天)販賣時間：每日中午自11時整開賣，數量有限，售完為止(午餐限定)。

圖/「Fun臺鐵」臉書粉絲團