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新竹市國際風箏節9/17登場　全台灣將首見巨型鯨豚風箏空中爭萌

新竹市政府表示：今年會場將展出近千隻風箏作品，還有「腳踏車」、「台灣啤酒」、「啤酒杯」、「冰淇淋」、「雪糕」5款首度曝光的造型風箏。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/15 15:17
照片由新竹市政府提供

照片由新竹市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022新竹市國際風箏節「風‧潮」將於本周末登場，代理市長陳章賢今（15）日表示，今年有5款首度發表的造型風箏，夜晚還有竹市限定夜光海豚風箏、新加坡獨創LED遙控風箏秀首度在台演出，還有來自全台12隊、近百位專業風箏好手帶來精彩風箏秀。

代理市長陳章賢介紹，今年新竹市國際風箏節以「風‧潮」為主題，因南寮漁港擁有新竹特產「風」及「潮汐」，也代表著新竹市國際風箏節正在引領風潮，也讓全世界熱愛風箏運動的好手，一年一會來到這座城市交流相聚。

陳章賢還說，新竹市國際風箏節邁入第6年，為全台最大風箏賽場與風箏盛會，前5年共吸引逾30萬人次參與，今年會場將展出近千隻風箏作品，還有「腳踏車」、「台灣啤酒」、「啤酒杯」、「冰淇淋」、「雪糕」5款首度曝光的造型風箏。此外，超夯韓劇《非常律師禹英禑》夢幻場景也將在竹市重現，女主角禹英禑每次靈光乍現，腦海就出現巨大鯨魚、海豚靈活躍動，在國際風箏賽場天空也都看得到。

產發處長許智堡表示，新竹市國際風箏節擁3大「全台唯一」，不只有5款首度曝光的造型風箏，更帶來紐西蘭授權的巨型鯨魚、海豚風箏，全台唯一鯨豚同框空中爭萌；夜間還有竹市限定夜光海豚風箏、新加坡獨創LED遙控風箏秀首度來台；超過15米的夜光巨型風箏逾10隻，為全台首見巨型風箏數量最多。

另外，今年的風箏還有17米抹香鯨、16米及8米藍鯨、16米及8米大翅鯨、15米海豚皆為紐西蘭授權，另有10米虎鯨、多隻由台灣選手創作的小海豚在空中齊飛，更有特技風箏、夜光風箏精彩展演，現場也安排小朋友喜愛的MOMO家族、樂團及街頭藝人演唱、夢幻泡泡秀、繽紛氣球人及虎劇團等系列藝文活動。

2022新竹市國際風箏節活動時間為9月17日下午3點到8點，9月18日下午3點到6點，今年新竹市政府也與台電合作規劃節電專區，共同宣傳節約能源的重要性，以綠色環保概念，運用回收保特瓶、免洗湯匙等材料，透過巧思與設計製作地景風動裝置藝術，提供民眾拍照打卡，另設有互動遊戲及禮物兌換攤位。為讓民眾更有參與感，周邊還有限量紀念小風箏兌換、風箏彩繪DIY、貼文分享送好禮等活動。

新竹市國際風箏節9/17登場　全台灣將首見巨型鯨豚風箏空中爭萌

照片由新竹市政府提供

新竹市國際風箏節9/17登場　全台灣將首見巨型鯨豚風箏空中爭萌

照片由新竹市政府提供

新竹市國際風箏節9/17登場　全台灣將首見巨型鯨豚風箏空中爭萌

照片由新竹市政府提供

新竹市國際風箏節9/17登場　全台灣將首見巨型鯨豚風箏空中爭萌

照片由新竹市政府提供
新竹市國際風箏節
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