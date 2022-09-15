南韓邪教氾濫 朴寶劍教派曾遭疑 前總統朴槿惠涉獻祭疑雲

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）邪教活動在南韓相當猖獗，他們藉著信仰做出許多違反道德或甚至違法的事，長年造成許多社會問題，就連不少國外觀光客都在街頭上被糾纏過，甚至被騙到教會中。

許多韓國藝人也都陷入過邪教爭議中，例如2017年時朴寶劍於推特上傳了一張宣傳「耶穌中心教會」的貼文，引起了許多爭議，因該教會已被大韓耶穌教長老會列為「異端」，他們聲稱可為聾啞教徒治病，讓他們恢復聽力。當時朴寶劍則回應，自己的教會被當成異端感到很遺憾，不認為自己的教會為眾人口中的邪教。近日有南韓網友在IG上傳了一張在教會巧遇朴寶劍的照片，猜測他應是換教會，引起一陣討論，網友們紛紛恭喜他脫離了原本的教會。

南韓最大宗教為基督教及天主教，路上隨處可見教會，但其中有不少是後來興起的新興教會，他們以各自的方式解讀聖經、教條，並創立新的門派。最早被發現的宗教相關犯罪事件，是在日本殖民時期興起的白白教，他們向信徒斂財騙色，怕自己的犯罪行為被發現而殺害信徒，直到一名男子為了拯救自己的父親及妹妹而向警方告發，事情才曝光，當時警方共尋獲了超過300具遺體，200多人失蹤。



在社會、經濟動盪不安時，人們只能從信仰中找尋心靈的慰藉，許多所謂的教主惡意利用這些信徒內心脆弱的一面，向他們洗腦，進而騙財騙色，這類新興教派也就是所謂的「邪教」。邪教是南韓社會中非常嚴重的社會問題之一，許多韓劇及韓國電影皆以邪教為背景，例如韓劇「救救我」、「小神的孩子們」及電影「哭聲」等等，內容皆在描述邪教是如何洗腦及對待這些信徒，非常怵目驚心，南韓許多社會事件亦牽扯到邪教。

2014年的世越號事件就被控為是邪教「救援派」的「活人獻祭」。世越號所屬的海運公司會長即為救援派領袖，當時的船長及船員有高達90%的人為救援派信徒，加上時任南韓總統朴槿惠救援態度消極，不僅在事發後7小時才出面，又拒絕民間、美軍及日本的協助，而她的閨蜜崔順實的父親-崔太敏，為「永生教」創辦人，當年正好是崔太敏逝世20週年。在崔順實替朴槿惠所撰寫的講稿中甚至提到，要南韓民眾「銘記這些孩子高貴的犧牲」，內容相當詭異，但朴槿惠否認此事件與宗教有關，目前也無證據能證明救援派與永生教有關聯。

南韓新冠肺炎疫情爆發的起源-新天地教會亦被指為邪教，他們相信教主李萬熙是基督再世，相信他能在審判日帶著信徒上天堂，他們認為有罪之人才會生病，因此在大型集會中不戴口罩，即使生病也會隱瞞病情，導致南韓疫情爆發。

去年南韓SBS電視台節目「我想知道真相」中也播出，近年有一邪教管理者遭許多從中逃出的信徒指控，他們逼迫教徒以貸款或向親友借錢的方式，向教會捐大筆金額，並逼迫包含孩童在內的女信徒進行性服務。當孩子們到了20歲，就會為他們指定結婚對象，並且強迫他們生孩子，孩子生下後也不讓父母見孩子，要他們繼續去工作賺錢，捐的金額不夠甚至會讓他們的小孩餓肚子。許多信徒為了捐款背負著債務，教主則利用這些錢過著奢華的生活，行為令人髮指，控訴的信徒中，在這教會中生活最長的居然長達18年。

在南韓如弘大、明洞的熱鬧街頭上，就可看見許多邪教信徒在路上尋找目標，他們通常是兩人一組的年輕人，向落單的路人假裝問路，有些專門搭訕外國人，說自己在學校是學習韓國文化的，並邀請你一起去體驗韓國傳統文化；有些人會說自己是心理系的，想邀請你到咖啡廳聊聊你的內心深處或夢想，他們最終都是要把你帶進他們教會。據說他們鎖定對象下手後，會要求對方換上他們準備的服裝進行祭拜和捐獻，到訪南韓的民眾務必提高警覺。