IPAC聲明捍衛台海和平穩定 王婉諭：美方挺台氛圍濃厚

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員所組成的「對華政策跨國議會聯盟」於12日至14日在美國華府舉行大會，台灣立委范雲、王婉諭、林昶佐等人獲邀參加。王琬瑜表示，明顯感受到美方挺台氛圍濃厚，外交部則歡迎及感謝會後共同聲明宣示將持續捍衛台海和平穩定及台灣的經貿安全。

IPAC在「支持台灣」的聲明部分首先譴責中國近期不斷對台灣進行激進的文攻與軍演，並脅迫動武，此項威脅不應忽視。台灣是熱愛和平的民主國家，享有自由、人權及法治等普世價值，IPAC將與台灣團結對抗中共威脅並捍衛和平，反對任一方單方面改變台海現狀，並呼籲各國政府反對中共的軍事與經貿脅迫；另將致力推動國會議員訪台，提升台灣駐外機構地位，以及協助台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

聲明同時呼籲各國政府向中國傳達對台灣進行軍事侵略將付出沉重代價，並考慮以實質制裁因應軍事升級，善用遏制經濟脅迫的政府間機制，以保障與台灣的關係持續進行，支持與台灣發展貿易及投資協定。

王婉諭於大會第二日擔任首場討論會「對抗中共跨國壓迫與統戰（Countering Transnational Repression and The United Front）」的與談人，她表示，此次出訪過程中明顯感受到美方挺台氛圍濃厚，其中一場會議的主持人：民主黨參議員Jeff Merkley更在會後主動與之攀談，除了談及法案應會順利送出委員會外，也承諾將以具體行動協助台灣，盼未來與台灣有更多合作。

此外，針對中共近年來在世界各國進行的滲透行為，現場許多國家的代表指出，這個問題在校園裡面尤其嚴重。有代表提及，中共政府利用留學生進到校園中去進行滲透行為，剽竊學術、技術資源，帶回中國，而中共的留學生組織更可能會在各地的校園中引發種族、人權上的爭議。亦有代表談及，世界各地的華人都有被中共政府監控的情況。例如前一陣子反送中事件及西藏的人權議題，許多華人為香港、西藏發聲，卻有一部份的人「被消失」，他期待國際社會能更關注這樣大量的「被失蹤」案件。

更有代表指出，各個國家都應該要有「反向統戰」、「反滲透」的概念，既然中共限制他國的人不能入境，各國也應有因應的作為，讓中共的人也無法入境。該名國會議員強調，被動接受制裁無助於遏止中國的威權擴張。

外交部表示，「對華政策跨國議會聯盟」是由歐洲議會與美國、英國、法國、德國、捷克、義大利、澳大利亞、比利時、加拿大、印度、義大利、日本、立陶宛等29國跨黨派國會議員所組成，宗旨為促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權，深具國際影響力。自2020年6月成立以來已多次展現對台灣的支持，包括聲援立陶宛與台灣發展關係，呼籲WHO接納台灣參與世界衛生大會（WHA），以及所有WHO會議、機制與活動。此外，IPAC去年邀請外交部長吳釗燮以視訊方式參加首次年會，並於會中呼籲國際民主陣營團結捍衛自由民主。

外交部強調，台灣將與IPAC及其他理念相近的國際夥伴持續攜手合作，共同維護台海及印太地區的和平穩定，捍衛全球民主陣營共享的核心價值。