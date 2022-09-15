【9/15台灣本土+45269　死亡+57】10歲男童確診2週多死亡　有多重慢性疾病、無疫苗接種史

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增45,470例COVID-19確定病例，分別為45,269例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。



指揮中心表示，今日新增之45,269例本土病例，為20,378例男性、24,886例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，排名前六依序為新北市(9,775例)，臺中市(5,854例)，臺北市(5,401例)，桃園市(4,758例)，高雄市(3,704例)，臺南市(2,662例)。



指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月12日，死亡日期介於5月20日至9月12日。

羅一鈞表示，死亡的一位10歲男童，有先天性免疫疾病、多重慢性疾病，未施打過疫苗。8月23日發燒，快篩陽性；8月27再度發燒到急診檢查，PCR陽性，但經X光檢查沒有肺炎，因此返家服藥；9月3日起出現呼吸急促、腹瀉、昏睡等症狀；9月5日至急診，X光檢查顯示雙側肺炎，住院使用高流量氧氣、抗生素藥物等治療，不幸病況惡化，9月11日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭，以及本身先天免疫不全的情況。

今日兒童重症部分新增3例特殊中症，為2例MIS-C、1例哮吼。2例的MIS-C個案皆為1歲多男童，無慢性病，無新冠疫苗接種史，也沒確診過。另一位哮吼的個案，病況較嚴重，為3歲男童沒有慢性病史，8月29日打過一劑疫苗，無慢性病史。

3歲男童於9月9日發燒到40度，有咳嗽、流鼻水症狀；9月10日出現呼吸困難、呼吸有雜音送至急診，檢查有胸凹、喘、鳴狀況，快篩陽性，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，收治於到加護病房，給予高流量氧氣鼻管、瑞德西韋等藥物治療，目前仍在加護病房。





指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，為111例男性、90例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，菲律賓(6例)，印尼(5例)，英國、關島及泰國(各3例)，馬來西亞及美國(各2例)，緬甸、香港、匈牙利、日本、新加坡、印度、阿拉伯聯合大公國、斯洛維尼亞及希臘(各1例)移入。另153例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月14日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,849,748例確診，分別為31,491例境外移入，5,818,203例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,423例COVID-19死亡病例，其中10,407例本土，另16例為境外移入。