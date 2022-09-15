強化高科技跨國研發計畫！經濟部首度攜手臺荷英加　啟動EUREKA Globalstars計畫

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為持續推動臺灣與歐盟雙邊在科技研發領域的緊密合作及交流，經濟部技術處與荷蘭駐臺辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處昨(14)日共同啟動「臺歐盟EUREKA Globalstars跨國合作研發計畫」；去(2021)年有8件成功提案，涵蓋半導體、光子學、智慧製造等領域，吸引約1,100萬歐元的公私資金挹注，將於今（2022）年進行合作。

經濟部技術處長邱求慧表示，歐盟是臺灣第五大貿易伙伴，就投資而言，歐盟也是臺灣最大外資來源，可見台灣與歐盟往來密切。技術處推動國際創新，多元鼓勵企業投入創新前瞻技術研發到價值創造，已於2008年開始提供補助供我國廠商進行臺歐盟多邊研究；並在2018年，首次透過EUREKA平台與會員國荷蘭、法國、丹麥進行光子領域共同徵案，並成功通過了5案。

邱求慧表示，後疫時代全球半導體產業正面臨供應鏈挑戰，智慧製造與低碳永續更掀起一股產業新浪潮，2021年再與荷蘭經濟部企業署(RVO)、英國創新局(Innovate UK)、加拿大國家研究委員會(NRC)及奧地利研發促進總署(FFG)進行EUREKA Globalstars徵案，聚焦高科技及循環經濟主題，共有14件計畫申請，其中共8件計畫獲得荷蘭、英國、加拿大政府補助，經濟部技術處亦透過A+企業創新研發淬鍊計畫的機制補助，支持台灣企業進行國際合作。此次獲得補助的計畫涵蓋半導體、光子學、智慧製造等領域，吸引約1,100萬歐元的公私資金挹注。

這8件成功提案，將於今年正式進行合作。舉例來說，在半導體領域上，臺荷將攜手研發氮化鎵半導體材料毫米波天線模組，大幅降低成本及提高效率，商品化規模預計可達1億美金。在光子學領域，臺荷將共同開發光子學感測器及橋樑監測平臺，並於關渡大橋進行場域驗證，此經驗可供全球橋樑數第一的荷蘭借鏡。在智慧製造領域，臺英將進行3D結構電子元件開發，大幅縮小產品體積與成本，將廣泛應用於智慧結構件、通訊電子、車用電子及醫療電子等領域。在循環經濟領域，臺荷將共同開發環保布料尿失禁監測訓練系統，並與國內醫療單位合作，預計未來將有數以百萬計的尿失禁患者可望受惠。

經濟部技術處表示，延續2018年及2021年徵案的豐碩成果，目前我國正積極與波蘭、法國及斯洛伐克策畫第三次EUREKA Globalstars徵案，也將與英國設立雙邊合作平臺，顯見EUREKA徵案成果已開始發酵。在技術處的支持之下，國際研發合作持續擴展，期能促成更多的科技與產業合作機會，為臺歐盟創新研發合作注入新動能，開拓全球市場新商機。