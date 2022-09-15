【登山迷路怎麼辦?】專家提醒: 「下切溪谷」是大忌•「待在原地」至少能讓救援隊找到•記得撥打緊急救難號碼「112」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「不知道下一步往哪走的時候，就停下腳步吧，不然救援隊找不到你。」



內政部官方臉書8月29日PO文指出,

上週末，24位遊客到南投武界，一行人跟著導遊穿過山林、越過溪流，原本還有說有笑，後來卻覺得越走越不對……



明明說好2個小時的路程，怎麼走了5、6個小時都還沒到？過程中，一直有人提出是不是迷路的質疑，導遊卻只是不斷回答：「再半小時就到了。」



最後，一整團的旅客就這樣被導遊帶著，全數消失在峽谷之中。



所幸消防局接到救援通知後，與民間救援隊合作，陸續尋獲失蹤在山中的民眾。所幸這次武界失蹤案沒有人員傷亡！



這次案件中，大家都在思考，為什麼導遊會帶著大家越走越遠？其實，在多數山難救援經驗中，我們都會建議大家，發現自己在山區迷路時：

1、如果你 無法回到原本的登山路徑，也無法確認周圍環境，那就「待在原地」 ，至少能平安地等到救援隊發現你。



2、 如果你能「上攀到山稜線」，在那裡待著，視野、訊號都比較好，且登山路徑也經常在稜線上。



3、 最重要的一點，「不要下切溪谷」！ 溪谷地勢陡峭，很可能下得去上不來，甚至失足墜落；另外溪谷的收訊不佳，又被樹林覆蓋，救援人員較難發現你。



PO文指出, 登山健行，絕不是一場說走就走的旅行，「學習相關知識、下載手機離線地圖、攜帶必備登山裝備……」，就算是經驗再多的登山老手，也可能遇上沒發生過的狀況。

今年3月26日，和碩聯合科技前副總裁蔡進國獨自登山後與家屬失聯，3月30日, 遺體在新北山區被尋獲。消防局研判是登山走錯路徑，天雨濕滑跌落山谷致死。中央社引述登山嚮導建議，天氣不好、裝備不足、路徑不熟，都不要輕易登山。

參與救援行動的郭姓嚮導說，他長期在三峽區滿月圓周邊山區登山，清楚當地地形複雜，

爬山最忌諱就是往溪谷切下去，以往台灣多次山難都是登山客下切溪谷不幸罹難。他建議，天氣不好、裝備不足、路徑不熟，都不要輕易登山。

蔡進國遺體被發現的位置，是在無極山莊往雙溪山登山口的山壁下方，距離他原先規劃的滿月圓與啦卡山環繞步道相當偏離。消防局副局長陳崇岳說，滿月圓步道一般不容易發生山難，依據手機基地台定位、相關影像及當天天氣研判，蔡進國應是在「輪胎步道」上方平坦岔路走錯相反方向。

曾多次幫忙救援任務的捷克籍山林越野跑者「跑山獸」羅培德（Petr Novotny），呼籲喜愛登山的山友，

天氣不好不要登山，要準備智慧型手機與地圖，萬一遇突發狀況或迷路，才容易讓人搜救。

近年山林活動盛行，山區意外事故隨之增加。內政部今年4月14日也曾發布新聞稿提醒：

民眾若不幸發生迷途狀況時切勿驚慌，牢記「STOP」口訣、善用離線地圖APP，到通訊位點撥打緊急救難號碼112，等待救援。

內政部表示，「迷途」一直是山區事故主因的前3名，為避免入山後迷途，請勿輕易偏離主路線，並牢記「STOP」口訣：

S（Stop）先停下行動；

T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；

O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨，避免下切溪谷；以及

P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。

內政部說，為提升山區通訊品質，各國家公園管理處已與電信業者合作，進行步道手機訊號品質檢測及共構基地台的建設，目前已完成386面可通話地點標示，民眾出發前可先了解行走路線的通訊點位資訊。內政部表示，

當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。如果是縱走等多天數與高難度的路線時，建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保安全。

內政部說，建議民眾可 善用手機離線地圖APP， 除透過共享軌跡路線來避免迷途外，在手機訊號不穩處，仍可定位掌握行蹤，有助救援工作的進行。

內政部指出，為方便民眾親近山林與大自然，「台灣登山申請一站式服務網」整合及簡化各路線入山申請程序，同時提供各高山型國家公園步道分級、建議行程、天數、注意事項及登山安全影片等資訊，民眾入園申請核准後，系統就會以電子郵件通知，相當便利。

前和碩聯合科技副總裁蔡進國登山失聯多日，尋獲時已成冰冷遺體，消防局研判可能是走錯路又遇天雨路滑跌落山谷致死。協尋的郭姓登山嚮導出示搜尋路徑與衛星軌跡圖，說明尋獲蔡進國地點。(中央社111年3月30日檔案照片)