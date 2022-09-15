【累計13例】高雄登革熱群聚向北燒　楠梓首傳病例　高風險警戒區曝光

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄登革熱群聚疫情再增3人，經疫調均與前鎮區群聚有明確的流行病學關係，衛生局持續針對可傳染期活動地再擴大疫調採檢，持續進行防治工作，截至昨（14）日為止，社區擴大採檢累計1050人。

疾管署昨公布國內新增3例本土登革熱病例，分別居住高雄市楠梓區(案11)及前鎮區(案12、案13)，均為女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，發病日介於9月8日至9月10日，症狀分別有發燒、頭痛、肌肉痠痛等，案11及案12為就醫後並由診所通報採檢後確診；案13為昨(13)日公布個案之同住家人，擴大採檢後確診。

疾管署表示，3名個案近期均無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區及楠梓區住家、工作地為主，案11及案12病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，依活動史與地緣關係初步研判可能於居住地或活動地周邊感染，推測與本次群聚感染相關。

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

針對目前群聚感染，已擴大採檢1,050人，其中8人PCR陽性(均為已公布個案)、1,036人陰性，其餘檢驗中(6件)，另有4例為診所通報採檢確診(均為已公布個案)。

高雄市衛生局提供。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計15例登革熱本土病例，分別為高雄市13例及台中市2例，另有33例境外移入病例，感染國家分別自越南(20例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，美洲地區以及鄰近之東南亞/南亞多國疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。

高雄市衛生局提醒，各國紛紛開放境管加上本國人入境檢疫也逐漸放寬，3天居家檢疫後、第4天起快篩陰性的前提下即可有條件進入社區，對照登革熱平均潛伏期3至8天，有可能在社區活動階段發病而透過環境中埃及斑蚊或白線斑蚊觸發社區傳播鏈。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

另外，近期國內各地仍持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。