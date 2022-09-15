Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

捷克參議員德拉霍斯將率學術高層訪台 要讓世界看見台灣軟實力

德拉霍斯表示，當前對捷克政府重視民主和人權，主動宣示將與台灣強化合作，此番能率團訪台感到榮幸，並期待與台灣在網路安全、防疫、半導體、博物館等領域加強合作。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/15 12:20
捷克重量級參議員德拉霍斯將於18日率團來台。（圖／中央社）  

捷克重量級參議員德拉霍斯將於18日率團來台。（圖／中央社）  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）捷克參議員德拉霍斯18日將率該國國家博物館館長、科學院院長、教育及科技部高層一行14人訪問台灣6天，他表示，讓國際看見台灣軟實力是歐洲國家共識，期盼此行能強化與台灣半導體、網路安全、防疫、博物館等合作。

現年73歲的德拉霍斯（Jiří Drahoš）為捷克政壇重量級人物，曾任捷克科學院（Czech Academy of Sciences）院長多年，2018年曾以獨立參選人身份角逐總統一職，在第2輪以些微差距敗給現任總統齊曼（Miloš Zeman），目前於參議院科學、教育、文化與人權委員會擔任主席。

中央社報導，德拉霍斯18日將率14人訪團來台6天，成員包括捷克科學院院長查茲瑪洛娃（Eva Zažímalová）、國家博物館（National Museum）館長路卡許（Michal Lukeš）、ELI光束線研究中心（ELI Beamlines）主任賀維茲達（Roman Hvězda）、教育及科技部的次長級官員、以及防疫和資安專家，堪稱是近年訪台層級最高的捷克學術和文化代表團。他原規劃2020年10月訪台，受疫情影響延期至今。

德拉霍斯受訪自稱為台灣的「老朋友」，與台灣淵源深厚。他曾於990年代首度來台大參加學術會議，爾後定期邀請台灣學者到布拉格開會，擔任科學院院長時也致力推動兩國學界的交流。當前對捷克政府重視民主和人權，主動宣示將與台灣強化合作，此番能率團訪台感到榮幸，並期待與台灣在網路安全、防疫、半導體、博物館等領域加強合作。

台捷雙邊關係升溫，文化部明年1月將在駐捷克代表處增設文化組，推動台灣與中東歐國家的交流，捷克國家博物館也將利用此行了解雙方未來合作的可能性。此外他指出捷克相當期待台積電前往投資，但現階段現他期待先與台灣建立半導體研發的合作架構，打下基礎後，進一步合作的條件自然成熟。

關於台海情勢緊張，中國有武力攻台的可能，德拉霍斯表示，中國應當清楚，民主世界與台灣站在一起，而中國領導人相對務實，應當不會步普丁（Vladimir Putin）後塵，為己方和他人帶來毀滅性的後果。他也表示，歐洲國家雖然不一定能供應武器給台灣，但有共識在文化、研究、學術等軟實力的領域與台灣深化關係，讓台灣在國際上被看見。
捷克參議員
德拉霍斯（Jiří Drahoš）
台捷關係
台捷友好
捷克訪團
半導體
軟實力
博物館
網路安全

相關新聞

台灣數位部產業署參展SEMICON Taiwan 共推半導體設備資安標準與供應鏈安全
台灣數位部產業署參展SEMICON Taiwan 共推半導體設備資安標準與供應鏈安全
2022/09/14 13:45
芯原台灣分公司實為中企！確定台違法營業 沒收8.8億所得、起訴總經理
芯原台灣分公司實為中企！確定台違法營業 沒收8.8億所得、起訴總經理
2022/09/13 17:51
半導體產業、離岸風電建設　經濟部：台灣第2季製造業投資、營收雙創歷年同季新高
半導體產業、離岸風電建設　經濟部：台灣第2季製造業投資、營收雙創歷年同季新高
2022/09/12 14:50
英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出
英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出
2022/09/12 11:30
【美國晶片法案效應】瑞信分析師：台積電三星等半導體廠•改採溫和漸進擴產 　
【美國晶片法案效應】瑞信分析師：台積電三星等半導體廠•改採溫和漸進擴產 　
2022/09/06 20:42

更新時間 : 2022-09-15 12:48 GMT+08:00

最受歡迎

【梅花颱風13日上午動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
【梅花颱風13日上午動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人
從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
台灣9月底BA.5疫情高峰觀察期過後 王必勝：已規劃邊境解封
台灣9月底BA.5疫情高峰觀察期過後 王必勝：已規劃邊境解封
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
台灣9/14新增49540本土168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打
台灣9/14新增49540本土168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打
【9/13台灣本土+46795　死亡+17】較上週二增加約28.6%
【9/13台灣本土+46795　死亡+17】較上週二增加約28.6%
芯原台灣分公司實為中企！確定台違法營業 沒收8.8億所得、起訴總經理
芯原台灣分公司實為中企！確定台違法營業 沒收8.8億所得、起訴總經理