美日防長會談 強調台和平穩定 強化美日同盟

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本防衛大臣濱田靖一於美東時間14日於五角大廈與美國國防部長奧斯汀會談，奧斯汀抨擊中共在台灣與日本周遭海域的行徑，濱田強調不能容忍全球任何地方片面改變現狀的企圖，兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，也都希望海峽兩岸問題和平解決。

濱田靖一8月上任後首度訪問華府，也是任內首度與奧斯汀（Lloyd Austin）對談，過程約95分鐘。奧斯汀在致詞時首先表示，期待雙方共同努力，繼續加強美日同盟。美日同盟是印太區域和平繁榮的基石，兩國擁有深厚的友誼與信任，具有共同利益與民主價值觀，並共享故日本首相安倍晉三支持捍衛的自由開放的印太及基於規則的國際秩序的願景。

奧斯汀接著明白表示中國近來的侵略行為與俄羅斯無端入侵烏克蘭是對這一願景的嚴重挑戰。中國在台灣海峽與日本周遭海域的高壓脅迫行動是挑釁的、破壞穩定且前所未有的。

他說，美國與日本及其他盟國和夥伴共同採取負責任、穩健且堅決的應對措施。面對這些挑戰，美日將討論進一步加強國防合作的方式，包括共同努力實現美日同盟現代化與加強嚇阻，他期待進一步深化與其他理念相近盟友與夥伴合作。

濱田透過通譯表示，俄羅斯入侵烏克蘭、中國彈道飛彈落入日本附近海域、中俄在日本附近舉行聯合演習等，一連串讓日美同盟擔憂的事件接踵而至。他強調，不能容忍全球任何地方片面改變現狀的企圖，對烏克蘭的侵略向日本展示捍衛自己國家的意志與能力的重要性。為此，日本將從根本上加強防衛能力，重新制訂戰略，並加強日美同盟的嚇阻與應對能力。

關於兩人對談內容，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）在會談後發布對話紀要，奧斯汀重申美國對日本國防不可動搖的承諾，以及在基於規則的國際秩序面臨挑戰時，加強美日同盟的共同承諾。兩人就廣泛的區域安全與聯盟議題交換意見，確認共同目標是實現美日同盟現代化、加強綜合嚇阻力，並與理念相近夥伴進一步合作，以確保自由開放的印太區域。

日本防衛省發布新聞稿則指出，兩人都認為不容許在印度太平洋地區以武力片面改變現狀的作法，因此都認為美日應合作無間。

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，兩人都認為這是動搖國際秩序基礎的暴行，美日將持續合作支援烏克蘭。此外，有關北韓開發核武、飛彈的問題，兩人都表示歡迎美日韓8月在夏威夷外海舉行飛彈預警及彈道飛彈偵蒐、追蹤的「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合演習，並且認為為了能迅速因應北韓的挑釁行為，美日、美日韓將更密切合作。

有關美日國防合作，濱田表明將徹底加強日本的國防力的決心，表示日本將制訂新的國家安全保障戰略，研議包含「反擊能力」在內的各種選項。他還說，正努力處理國防預算增加相當金額一事。對此，奧斯汀表示強力支持日本這項努力。兩人都同意，美日的戰略方向是一致的，為了加強美日同盟，有必要更密切合作。奧斯汀重申，對於日本，美國包含核武在內的擴大震懾力的承諾不動搖。

濱田和奧斯汀都同意加強情蒐、監視、偵察（ISR）的能力，對於美日同盟的震懾力及應對力的加強是很重要的。兩人都對於美國空軍MQ-9無人機暫時部署於日本海上自衛隊鹿屋航空基地一事表示歡迎。濱田說，這有助於自衛隊用無人機深化ISR活動的能力。兩人也同意，美日取得包含MQ-9無人機在內的國防裝備的資訊將共同分析。有關對抗極音速飛彈技術的研發，美日將開始討論共同研究一事。