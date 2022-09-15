首度解密台灣電力研發基地　電幻1號所展出25項研究成果

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台電綜合研究所因應電力研發試驗需求設立，至今已逾20年，平均每年進行近400項研究專案，今(2022)年首次在新北市「電幻1號所」以「綠潮」為主題，展出25項電力研究成果，並主打「看得懂的研究」，期望打開民眾對電力的想像與視野，即日起免費展出至10月14日。

台電說明，台電研發機構最早可追溯到1968年創立的「電力研究所」，隨研究需求及規模擴張，2001年正式成立「綜合研究所」至今，扮演著支撐穩定供電、帶動能源轉型的電力核心技術關鍵研究單位，台電綜研所近年積極投入低碳能源與友善環境相關研究，並持續與美國電力研究所(EPRI)、彭博新能源財經（BNEF）等組織進行國際技術交流，以科學研究務實推動能源轉型。

台電表示，此次成果展以「綠潮」為主題，取自「綠」能與國際浪「潮」，突顯綜研所除致力綠能研究，更時刻與國際接軌。展覽共分為「Future、Power、Smart、Green」四大展區，展出25項電力研究成果，並第一次與YouTube影音平台訂閱超過40萬人、全台最大知識科普社群PanSci泛科學合作，將專業電力知識轉譯，搭配擬真模型、解說影片及VR裝置等生動有趣互動模式。

台電也分享展覽3大「必看亮點」，首先推薦「Future」展區可看見未來智慧城市樣貌的「未來電桿」。台電說明，全國電桿數量超過300萬支，隨時都可能有各種如颱風天災等突發狀況，台電讓電桿搭載感測器，並結合AI影像辨識技術人工智慧及物聯網技術，使電桿具有自動檢測控制功能，目前先於桃園、新竹地區試驗，未來廣泛布建後，除可遠端即時掌握電桿狀態、提升搶修維護效率，更可讓電力線路基礎設施成為能源網路，甚至是城市資訊數據的傳輸平台。

而國際正夯的「碳捕捉」技術也可在展覽中的「Green」展區一探究竟，台電將位於台中電廠已實際投入發電機組排碳捕捉的碳捕集設備，打造成結合科技感互動與聲光展示的「超擬真」模型，直接搬到展場。此設備未來更將以年碳捕捉量2000噸為目標。

台電此次展覽亦第一次對外發表國內首創的「產業動態指數」，綜研所分析近3萬具高壓智慧電表所收集的電力大數據，並依據產業用電特性，結合生產力指數、節假日及氣象等多元資料，透過AI模型演算，建構出可每日即時更新的經濟領先指標「產業動態指數」，目前已透過B2B商業模式，提供企業作為產業發展分析重要依據。

台電表示，此次綜研所成果展自今日開幕，將於電幻1號所展出至10月14日，歡迎有興趣的民眾前來探索台灣電力研發基地的神秘面紗。

照片由台電提供

「綠潮－2022台電綜合研究所成果展」。（照片由台電提供）

「綠潮－2022台電綜合研究所成果展」。（照片由台電提供）