【更新外交部回應】美參院外委會高票通過台灣政策法案 4年無償軍援45億美元

更新時間：2022-09-15 12:27

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦參議院外交委員會於美東時間14日審議通過「2022年台灣政策法案」，台灣外交部今（15）日表示，對於美國國會再次以具體行動展現跨黨派對台灣的友好力量與支持，以及兩位提案議員參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）與資深參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在過程中所展現的積極領導，外交部表達最誠摯的感謝。

外交部指出，「2022年台灣政策法案」表達對全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、台灣國際參與、反制中國脅迫等重大議題的堅定支持。

外交部將持續關注「台灣政策法案」的後續進展，並將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，期待在本（117）屆美國國會的有限會期中，能促成該項立法往前推進，深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。

發布時間：2022-09-15 09:57

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國參議院外委會於美東時間14日高票通過「台灣政策法案」，然而通過版本也對部分敏感條文作出修正，包括將駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。

法案接下來將送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。

民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於6月連袂提出「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），8月因裴洛西訪台中國大受刺激，藉故推遲到9月14日方才審議。

中央社報導，參議院外交委員會14日下午召開工作會議，審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）、2022年度國務院授權法案及多項人事案。過程歷時約2小時，最終以17票贊成、5票反對通過「台灣政策法案」。

兩位提案人表示，這是繼「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案。梅南德茲會後受訪表示，他很感謝法案獲得強健跨黨派表決支持，法案非常清楚傳達美國對台灣在多個面向的支持，包括防禦、國際領域及經濟交流等。

梅南德茲強調，「法案對台灣展現極大支持，台灣目前需要明確支持，以因應『台灣關係法』上路後40多年來從未見過的中國侵略方式。」

部分法案條文因抵觸美國「一中政策」，遭拜登政府關切。梅南德茲坦言確實有做些修改，主要在象徵性而非實質領域，包含駐美代表處更名改為「國會意見」的建議性表達，並刪除美國在台協會（AIT）處長任命須參議院同意的要求。但強調法案核心部分沒有太多更動，包括防衛協助、國際場域參與及經濟往來等。

根據參議院外委會辦公室提供的修正版法案，除了調整駐美代表處改名、AIT處長任命程序條文外，今天通過的版本也移除賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的要求，改成在軍備移轉上「以MNNA盟友同等方式對待台灣。」

不過，原先版本僅計劃未來4年提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金，修正版不僅保留這部分，還指明是無償軍事援助，且加碼第5年提供20億美元，展現對台灣防衛能力的重視。

另外，修正版法案依然要求美台建立全面性訓練計畫，內含兵推、軍演，讓美台得以發展互操作性（interoperability），協助兩方軍隊熟悉彼此，並增進台灣防衛能力。

在外交部分，修正版保留主權象徵符號相關條文，仍要求國務卿廢除任何不允許台灣在聯邦機構內展示國旗或軍服的內規。此外，新版也仍對聯合國第2758號決議正式表態，強調決議並未處理台灣代表權問題，也未含任何攸關台灣主權的聲明。

在經濟領域，修正版仍呼籲美國行政部門與台灣洽簽雙邊自由貿易協定（FTA），並讓台灣參與由美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

針對嚇阻中國侵略的制裁行動，法案大多維持先前版本內容，但把符合制裁條件的情況更具體化，從原先「大規模升級對台惡意行徑」文字，改成「大規模升級侵略行徑，包括公開或隱蔽的軍事行動」。

另外，先前版本直接點名制裁對象包括中國國家主席習近平，但修正版未含這部分，僅列出高階官員及軍事將領、國家主席顧問、高階決策機構人員等。