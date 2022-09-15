結合全台灣16條多元自行車路線　台鐵推出兩鐵環島列車10/21首發

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為落實兩鐵觀光理念，提供兩鐵無縫運輸，台鐵重新整備莒光號人車同行車廂，台鐵昨(14)日表示，與雄獅旅行社合作推出新型態觀光列車－「兩鐵旅遊列車」，不僅是單車族出遊首選，亦適合闔家大小出遊共騎，達成綠能、健身，又輕鬆享受環島之套裝遊程，預計10月21日辦理首發團。

台鐵表示，「兩鐵旅遊列車」以5節莒光號人車同行車廂（1車廂內有16個座位與15個車架），再附掛1節52座位數的客車作為編組（共132個座位、75個車架），將自行車、鐵道與其他觀光資源整合成套裝旅遊商品，提供旅客食宿遊購行全包式旅遊服務。

「兩鐵旅遊列車」首波主打3日花東行程及7日環島遊，並設計3種團型，分別為每日平均騎行約45公里的「單車團」、結合大巴接駁的「休閒團」，以及想享受追風快感，卻擔心體力不足的親子旅客也有「電輔車團」可供選擇。

台鐵說，遊程部份，將結合交通部觀光局全台16條多元自行車路線，3日花東行程帶旅客騎行於亞洲唯一橫跨兩個板塊的花蓮玉富自行車道、台東鹿野龍田綠色隧道，再走訪阿美族文化發源地太巴塱部落。

7日環島遊則一次網羅自行車愛好者5大必訪路線，包含北台灣第一條以鐵路隧道改建的舊草嶺隧道、能夠遠眺關山鎮美景的關山環鎮自行車道、隨著嘉南大圳而建的山海圳綠道一覽歷史軌跡、位於國境之南的大鵬灣自行車道、以及享有宜蘭版伯朗大道美名的三奇美徑。

台鐵表示，兩鐵旅遊列車首發團預計今（2022）年10月21日辦理，運用環島鐵路便利性及台灣單車王國優勢，設計鐵道結合鐵馬的特色套裝遊程，安排6人領騎團、專業維修技師隨團、頂級公路車配備，及入住單車友善飯店、保母車等服務，帶旅客用最輕鬆的方式深入全台鄉鎮單車秘境景點。

(照片由台鐵提供)

大合照。(照片由台鐵提供)