再一天就解除隔離⋯⋯台灣資深演員劉引商睡夢中離世 享壽85歲

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）資深藝人劉引商是台灣恐怖片熟面孔，今（14日）經家人證實於凌晨睡夢中離世，她才於8日確診新冠肺炎，預計15日解除隔離，過程沒有高燒或其他不適。劉引商已抗癌一年多，中間歷經六次化療，曾自述癌細胞已消失，不料卻在罹患新冠肺炎後突然逝世。

綜合媒體報導，84歲資深藝人劉引商女兒稍早證實，母親在今凌晨睡夢中離世，由於她8日才確診新冠肺炎，因此按照防疫規定，須盡快火化，家人預計於今晚在二殯進行火化。

劉引商56年演藝生涯始自1966年出演電影《幾度夕陽紅》，1969年主演中視第一部連續劇《晶晶》，2017年以《順雲》獲得台北電影節最佳女配角獎，曾以《帶媽媽出去玩》獲得台北電影獎最佳女主角獎，也曾靠《片刻暖和》入圍金馬最佳女配角獎，更多次參與台灣多部恐怖片拍攝，如《林投姐》、《紅衣小女孩》等。

媒體指出，劉引商去年透露罹患淋巴癌第二期，今年五月出席大愛戲劇《你好，我是誰》試片會時說，當初洗澡時發現腋下腫了一塊，檢查後診斷出淋巴癌，一開始抗拒化療，直到醫師說「淋巴癌最容易治、最容易好，不要放棄」，她才在這一年多來接受六次化療。

劉引商當時說「一抓就掉一把頭髮，真的沒想到會這樣」，後來癌細胞消失，看到新長出來的都是黑髮，她也保持樂觀心情過生活，癌症康復階段只需每月回診追蹤即可，不料突然傳出離世消息，令外界震驚不已。

以下為劉引商女兒對外聲明原文。

我們親愛的母親 劉引商女士於9/14凌晨睡夢中辭世，享壽85歲。生前於9/8確診新冠，但沒有高燒或其他不適，原本將於9/15解隔，但不幸離開。因礙於防疫規定，須盡快火化，於今晚在二殯進行火化。家母生前已選擇環保葬，由於父母皆安放在陽明山臻愛樓，所以會選擇陽明山花葬區，與父母作伴。家屬感謝各界關心，屆時會再宣布追思會時間。謝謝。