蕭美琴邀60位外國挺台議員官邸會面 研討制裁中國犯台與對台支持

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣駐美代表蕭美琴今（14日）於華府官邸雙橡園中，邀請來自歐、亞、非洲約60位外國挺台議員參與閉門聚會，研討在中國企圖武力犯台的狀況下祭出制裁，預計明天簽署承諾書，這也是他國對台灣面臨北京軍事壓力之際展現對台灣的支持。

路透社獨家報導，蕭美琴（Hsiao Bi-khim）今天接待約60位外國挺台議員至雙橡園（Twin Oaks）會面，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了外界擔憂中國武力犯台的可能，而蕭美琴此次聚會是台灣試圖說服其他民主國家反對中國的最新行動。

路透社記者根據一份草案指出，該訪問小組是由本週在華盛頓舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員組成，預計明將簽署一項承諾，推動其政府在中共對台灣人民採取「更大的軍事或其他脅迫行為」時，能用「更強大的嚇阻行動」抵禦。

草案中寫道「我們將努力確保我們的政府會向中國發出訊號，表示北京將對台灣的軍事侵略付出沉重的代價。」；「我們應考慮採取經濟和政治措施，包括有意義的制裁，以阻止中國武力升級，並確保與台灣的貿易和其他交流能夠繼續暢通無阻。」

草案也補充寫道，他們國家與台灣的關係不是由北京決定的，他們將推動增加國會議員的互訪。

路透社指出，深入該議題的消息人士表示，華府正在考慮對中國實施制裁，以阻止其入侵台灣，而歐盟在台北的外交壓力下也可能採取同樣的行動。

路透社說，蕭美琴向澳洲、英國、加拿大、印度、日本、立陶宛、荷蘭、紐西蘭和烏克蘭等國家的客人表示「向惡霸表明我們也有朋友很重要。」；「我們不是要挑釁霸凌者，但我們也不會屈服於他們的壓力。」

這些來自IPAC的訪問成員預計明天簽署這項承諾書，同時呼籲各國應確保供應鏈不涉及中國新疆地區的強迫勞動，並對中國官員在香港濫用職權、中國企業支持俄羅斯軍事工業等爭議祭出制裁。

對此，中國外交部新任發言人毛寧週三表示「民進黨當局勾結外部勢力，搞台獨分裂是死路一條。」