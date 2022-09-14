俄國挾能源以扼歐洲 小核電廠成各國心頭好 恐有大風險

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國以天然氣作為反制西方的利器，讓歐洲嘗到了電費激增的苦果，也激起了全球尋求替代能源的努力。這些年頗獲關注的小型核電廠，標榜容易打造、物美價廉又有效率，大廠紛紛投入研發，深信這是能源安全的答案，但專家質疑，伴隨而來的環境與政治風險，真的是值得付出的代價嗎？

根據美聯社，所謂的小型核電廠，又稱小型模組化反應爐（small modular reactor，SMR），尺寸約為傳統反應爐的十分之一，部分是壓水反應爐，與目前全球400座傳統反應爐同，都是以水作為冷卻劑，另也有以鈉、鉛、天然氣或鹽做為冷卻劑的核電廠。

英國勞斯萊斯公司（Rolls-Royce）聲稱其推出的SMR成本低、組裝易，「就像堆樂高」，相當具競爭力。一座造價約22億美元至28億美元，5年半能建造完成，比2016至2021年間建造的傳統核電廠快上2年。也有部分報告評估，一座1,100兆瓦的核電廠造價約為60億至90億美元。目前英國、波蘭、荷蘭、土耳其、日本等國都有意蓋小型核子反應爐。

然而，環保人士憂，大舉擘建此類電廠，恐加劇放射性核廢料處理難題。勞斯萊斯發言人Dan Gould稱，該公司的SMR，終其60年的運作壽命中，約會產出「網球場一公尺高」的核廢料。

何處能成為永久的廢料安全貯存地，沒人能擔保。廢料不斷釋出的熱能，恐改變岩層結構，開礦活動也可能影響核廢料存放安全。除了環境問題，政治風險亦不能小覷。

勞斯萊斯雖宣稱，只會將技術輸出予遵守國際核能使用條約的簽署國，但輸入國是否真會照規則走，同樣無人能擔保。取得核子反應爐技術，意味拿到製造核武的門票，畢竟一座SMR，每年可是有能力產出可製造10枚炸彈的鈽元素。

倘若此等科技流入了政治動盪地區、不肖人士手裡，後果不堪設想。製造商當然可以拒絕提供燃料、服務予違反規範的國家，但就如伊朗的例子，其大可阻止國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）前往監管檢查，如此一來，沒人能拿他奈何。

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