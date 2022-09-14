出國旅遊指日可待？交通部證實：出入境團客指引通過

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部今（14日）向媒體證實，中央疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，不過真正可以組團出國旅遊時機仍不確定，意即禁團令部分還需等到開放邊境之後，才會解除。

根據中央社，交通部觀光局官員證實，指揮中心通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，也就是說，現階段會依照指引進行導遊領隊的訓練等，但不代表台灣已通過邊境開放政策，真正的「禁團令」要解除，必須配合指揮中心的開放邊境政策出來。

觀光局表示，由於邊境政策不斷調整，因此「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」以現行邊境政策為主要架構，等到台灣隔離規範從3+4改為0+7，此指引只需稍微調整就能適用。

至於何時台灣隔離政策才會放寬為0+7，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝先前表示，我國BA.5疫情開始得比其他國家晚，前波疫情也較晚，現在國內正在開始BA.5疫情，所以自然邊境解封會稍晚一點，因為我們的原則就是要顧好國內的疫情，才會去考慮開放的部分。

而這個「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，除了規定要團進團出外，參與出境團員必須要施打完COVID-19的追加劑後才可以參團，而保險部分則是建議不論是出入境的旅客都要加保、出入境旅客全程都需戴口罩，旅行業者也要準備口罩和酒精，旅行社出團前須跟旅客說明當地國家的防疫政策等。

台灣受到新冠疫情影響已封鎖國境兩年多，如今政府開始著手開放團客等相關規定，各個媒體將其解讀為台灣開放觀光，或是國人得自由出國的日子指日可待。