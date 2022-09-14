生活英語動起來　新北頒發優良團隊教材補助金

新北市於今（14）日辦理110學年度「 生活英語動起來」優良團隊頒獎典禮暨研習活動， 教育局副局長歐人豪出席表揚優良團隊並頒發10校優良團隊各2萬 、共計20萬教材補助經費，同日並辦理研習， 由新北市雙語亮點學校光復國小分享英語日模組，另邀仁愛、清水、 鶯歌及鷺江等4所國小優良團隊分享英語日的辦理歷程。

新北市自109學年度開始辦理國小英語日計畫， 各校於每週擇一上課日訂為英語日，活動實施形式不拘， 可運用本市研發之「生活英語佳句互動式電子書」、 晨光英語學習活動、自行錄製英語廣播節目、英語說故事、結合中、 西節慶、辦理英語才藝或趣味競賽等。

另各國小於網站首頁設置英語日活動專區， 將實施成果及活動剪影不定時上傳， 家長可隨時上網瞭解孩子們學習英語的歷程。為鼓勵各校持續參與， 特別訂定「生活英語動起來」計畫並補助優良團隊教材補助經費， 希望能藉由生活化校園英語情境營造， 增加師生接觸英語及學得正確語用機會，並整合各校優良作法， 成立平台達成資源共享。

偏遠地區學校大坪國小榮獲110學年度優良團隊，學校表示， 英資中心協助大坪國小師資專業化，大坪教師團隊合作， 及家長給予學校正向回饋，都是大坪國小成為優良團隊的幕後功臣。 而大坪優秀的孩子們，成功扭轉了偏鄉學習弱勢的宿命， 在英語歌謠競賽屢獲佳績，一步一腳印，落實英語力， 生活英語動起來真的讓大坪親師生動起來了。

優良團隊光華國小表示，光華國小人數龐大，學生總人數大約有3, 500名，英語日的推廣讓孩子享受學習英語的樂趣， 學生積極參與體驗每個活動，樂於在活動中用英語學習新的知識， 並藉由團隊合作努力完成各項活動學習單。 同時學校也經由英語廣播、每週一句及打掃時的英語歌曲， 讓孩子們將生活英語應用於日常及課堂中。

教育局表示，新北市為推動雙語教育，國小雙語實驗課程學校從10 5學年度13校，發展至111學年已達104校，佔總學校數50 %，近年來積極透過「學習生活化」、「教學科技化」、「 在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」 等策略讓雙語教育在各校深耕發展，預計2026年達校校有雙語師 資、2030年達校校有雙語課程， 未來持續透過實施多元方案如雙語實驗課程、每週一日英語日、 英速魔法學院營隊、冬夏令雙語營及英語競賽等，落實雙語教育。

土城區清水國民小學將英語日融入節慶活動。（照片來源：新北市教育局提供）

萬里區大坪國小學將英語日融入節慶活動。(照片來源：新北市教育局提供)

新莊區光華國小英語日活動。(照片來源：新北市教育局提供)