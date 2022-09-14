抵禦長壽風險！信託意識抬頭　北富銀安養信託資產規模成長達42%

因應台灣高齡化及少子化趨勢，金管會推動信託2.0計劃， 期能引導信託業提升信託服務功能， 發展以民眾需求為中心之全方位信託業務，今(12)日更公布「 信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」表現績優銀行， 台北富邦銀行以創新多元的信託產品服務結合全方位推廣計畫， 備受主管機關肯定，勇奪「最佳信託獎」第三名， 成為唯一獲得此項殊榮的民營銀行。

台灣人口老化速度高居全球第一，據內政部最新統計，截至今年7月 底台灣老年人口已突破399萬人，預估2025年老年人口將超過 全台人口的20%，正式邁入超高齡社會， 如何妥善保障老後的生活品質與經濟安全，已成全民重要課題。 在各項金融工具中，「信託」具備專款專用、 財務透明及高度客製化等特色，非常適合進行高齡生活規劃， 因此北富銀積極推動信託業務，協助國人增加高齡生活保障。 截至今年7月底，全行安養信託管理資產規模較去年同期成長達42 %，受益人數成長達47%，成績相當亮眼。

北富銀表示，全行信託業務能穩健增長， 不僅受惠於國人對高齡風險的警覺及信託意識抬頭， 帶動信託商品的市場接受度， 更體現出北富銀在信託領域的長期耕耘已贏得客戶的信任和支持。 為全面提升信託服務品質，北富銀特別延攬持有會計師執照、 理財規劃顧問(CFP)及地政士(代書)等證照之專業人才， 組成業界規模最大的信託專家團隊。

此外，為提供顧客完整之樂齡金融服務，北富銀成立「 樂齡長者金融服務專案」，整合信託、保險、存款、 授信及投資等金融產品從「樂齡金融」、「樂齡保護」、「 樂齡服務」三大面向出發，打造本行完整樂齡長者信託服務生態圈， 同時安排逾490名之分行客戶經理、保險專家、 及信託專家等各領域金融專業人員，參與「高齡金融規劃顧問師」 及「家族信託規劃顧問師」培訓課程， 不僅可為客戶進行更完整適切的信託架構規劃， 更能提供溫暖備至的關懷服務，賦予信託嶄新價值。

要加速信託業務普惠化，擴大信託服務的影響力，「數位科技」及「 友善服務」將是舉足輕重的關鍵。北富銀領先同業推出全台首創「 信託數位化託管機制—安心知付」， 客戶可透過富邦網路銀行或行動銀行查詢最新信託資產狀況， 同時銀行也能將信託帳務異動訊息主動推播給客戶， 讓委託人及其主要照顧者能隨時隨地輕鬆掌握每筆信託款項的使用狀 況，大幅提高信託服務的便利性；民眾亦可運用「預見信福」 預開型信託儲存和管理退休金，透過有紀律、持續性的累積， 為未來退休生活做足完善準備。此外，透過「安心順稅」信託服務， 可提供從委託人生前財務規畫到身後繳納遺產稅之完整的信託服務。

日後，北富銀除了繼續開發更多元、高效、易用的數位信託功能， 也會以滿足民眾需求為核心持續創新信託商品及服務， 期望將信託發展為人人必備且能夠負擔之標準金融商品， 全面守護大眾的樂齡生活。

秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值， 北富銀以數位科技創新結合在地經營，成功讓信託走進更多家庭， 亦將戮力整合內外資源，透過跨界合作發展更完善、 便捷的信託服務生態圈，強化信託業務的深度與廣度， 為民眾的晚美生活提供更多助力。

※風險警語及注意事項：本行不擔保信託業務之管理或運用績效， 委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者， 不受存款保險之保障。