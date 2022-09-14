新北打造完整優質教育環境 在地就學朝8成邁進

新北市政府今（14）日市政會議，教育局以「新北W hole教育，在地家好學」為題進行專案報告， 市長侯友宜感謝教育局團隊及學校教育夥伴付出，從幼兒、 國小到國高中一路打造完整優質教育環境， 還有全國首屈一指技職教育培養世界級人才，期勉共同守護「 新北我們的家，給孩子最好的未來」，更期許國中畢業在地就學率朝 8成邁進。

市長侯友宜表示，新北教育提供全齡的教育服務， 新北在地就是學習生活的好所在。 近四年來新北團隊以品德教育為基礎，以適性教育為目標， 積極推動各項教育政策。自2021年起教育經費編列超過630億元 ，成為全國教育經費最高的城市。

在優化教育環境上，4年投入高達200億經費， 全面改善校園學習及運動環境；增設公共化幼兒園183班、 準公共幼兒園821班，提供近5萬名幼兒就讀平價、 優質幼兒園機會，減輕家長經濟負擔，是全國收托數最高的縣市。 在照顧弱勢孩子上，新增特教班108班，增班數亦為全國最多； 國中畢業生在地就學率從不到五成翻升為七成， 未來四年朝八成邁進，也將持續推動各項在地適性、 在地菁英及在地國際等政策，給學生最好的學習環境， 讓新北市成為育才、選才、用才及留才的好所在。

教育局長張明文表示，新北教育積極推動各項適性發展政策， 持續創新精進，計有超過100項全國首創及全國第一。 新北市重視學生閱讀力，除全面改善273所中小學圖書館，並有2 78位閱讀推動老師研發走讀課程；推動智慧閱讀， 以科技輔助學生閱讀，培養學生自發自動閱讀力。 推動晨讀獲教育部表揚六都第一，54校獲教育部閱讀磐石獎表揚全 國最多。新北市為全國第一個聘有超過百位外師的縣市，外師人數從 90名倍增至174名、雙語實驗課程學校從63所翻倍成長至16 4所，培養學生自主學習英語，提升國際競爭力。 更全國首創美感跨域共學基地及課程，讓學生從生活培養美感素養。

此外，新北市的技職教育將延續全國第一，擴大連結國際產業發展， 以科技、雙語及永續力，讓新北技職邁向國際，打造世界人才。在創 新加速器上，4年10億打造跨域人才， 並與大學合作開設專班課程，全面孕育頂尖菁英。

在2019年完成班班有網路的基礎建設後，新北市於今(2022)年 首創設立雲端智慧科技中心及發展全國首套「 教育報告與創新支持系統」，以科技收集大數據， 為學校進行健康檢查，減輕行政負擔，提供教師新興科技體驗， 引領各校邁向未來智慧學校。

最後，市長侯友宜強調，在全球化浪潮下， 資訊科技發達及國際交流勢不可擋，新北市作為北台灣的中心， 必須厚實城市競爭力，教育需為學生做好準備，從小扎根語言、 科技能力及國際觀，讓新北市以教育為根基，邁向雙語、 智能及國際化之大都市行列。

新北第4屆技職年會 近百師賀新北連5年獲全國最高榮譽優等獎(資料照)。(照片來源：新北市教育局提供)

閱讀磐石學校得獎代表為景新國小黃文賢校長(左3)、新莊國小張信務校長(左4)、大觀國中羅珮瑜校長(右2)、漳和國中廖威誠老師(右1)(資料照)。(照片來源：新北市教育局提供)