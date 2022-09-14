新北打造完整優質教育環境 在地就學朝8成邁進

新北市政府今（14）日市政會議，教育局以「新北Whole教育，在地家好學」為題進行專案報告，市長侯友宜感謝教育局團隊及學校教育夥伴付出，從幼兒、國小到國高中一路打造完整優質教育環境，還有全國首屈一指技職教育培養世界級人才，期勉共同守護「新北我們的家，給孩子最好的未來」，更期許國中畢業在地就學率朝8成邁進。
市長侯友宜表示，新北教育提供全齡的教育服務，新北在地就是學習生活的好所在。近四年來新北團隊以品德教育為基礎，以適性教育為目標，積極推動各項教育政策。自2021年起教育經費編列超過630億元，成為全國教育經費最高的城市。
在優化教育環境上，4年投入高達200億經費，全面改善校園學習及運動環境；增設公共化幼兒園183班、準公共幼兒園821班，提供近5萬名幼兒就讀平價、優質幼兒園機會，減輕家長經濟負擔，是全國收托數最高的縣市。在照顧弱勢孩子上，新增特教班108班，增班數亦為全國最多；國中畢業生在地就學率從不到五成翻升為七成，未來四年朝八成邁進，也將持續推動各項在地適性、在地菁英及在地國際等政策，給學生最好的學習環境，讓新北市成為育才、選才、用才及留才的好所在。
教育局長張明文表示，新北教育積極推動各項適性發展政策，持續創新精進，計有超過100項全國首創及全國第一。新北市重視學生閱讀力，除全面改善273所中小學圖書館，並有278位閱讀推動老師研發走讀課程；推動智慧閱讀，以科技輔助學生閱讀，培養學生自發自動閱讀力。推動晨讀獲教育部表揚六都第一，54校獲教育部閱讀磐石獎表揚全國最多。新北市為全國第一個聘有超過百位外師的縣市，外師人數從90名倍增至174名、雙語實驗課程學校從63所翻倍成長至164所，培養學生自主學習英語，提升國際競爭力。更全國首創美感跨域共學基地及課程，讓學生從生活培養美感素養。
此外，新北市的技職教育將延續全國第一，擴大連結國際產業發展，以科技、雙語及永續力，讓新北技職邁向國際，打造世界人才。在創新加速器上，4年10億打造跨域人才，並與大學合作開設專班課程，全面孕育頂尖菁英。
在2019年完成班班有網路的基礎建設後，新北市於今(2022)年首創設立雲端智慧科技中心及發展全國首套「教育報告與創新支持系統」，以科技收集大數據，為學校進行健康檢查，減輕行政負擔，提供教師新興科技體驗，引領各校邁向未來智慧學校。
最後，市長侯友宜強調，在全球化浪潮下，資訊科技發達及國際交流勢不可擋，新北市作為北台灣的中心，必須厚實城市競爭力，教育需為學生做好準備，從小扎根語言、科技能力及國際觀，讓新北市以教育為根基，邁向雙語、智能及國際化之大都市行列。
新北第4屆技職年會 近百師賀新北連5年獲全國最高榮譽優等獎(資料照)。(照片來源：新北市教育局提供)
閱讀磐石學校得獎代表為景新國小黃文賢校長(左3)、新莊國小張信務校長(左4)、大觀國中羅珮瑜校長(右2)、漳和國中廖威誠老師(右1)(資料照)。(照片來源：新北市教育局提供)