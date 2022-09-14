新北市政府橫掃30項國家卓越建設獎

「2022國家卓越建設獎」，新北市政府共計5個單 位30件工程獲獎，其中「卓越獎(第一名)」摘下4座，為獲得「 卓越獎」件數最多的單位之一，新北市政府今年在最佳規劃設計、 最佳環境文化、 最佳都市更新及最佳社會住宅類等獎項中都大有斬獲，今（14） 日在新北市政會議獻獎，與市長侯友宜分享榮耀。

「國家卓越建設獎」為台灣年度建設的最高榮譽， 新北市許多重大工程建設都有非常亮眼的表現，獲得30座國家卓越 建設獎中有4座卓越獎、1座特別獎、10座金質獎及15座優質獎 ，其中新北市農業局辦理「熊空橋下游野溪護岸維護工程」 於最佳環境文化類榮獲最高榮譽「卓越獎」肯定。該工程位於新北市三峽區熊空溪上游， 該處為紅河谷越嶺古道出入口，登山客及遊客眾多， 然而因上游集水面積約達700公頃，該處又較為狹窄， 每逢大雨時溪水容易暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸損壞。

為維護遊客及當地居民通行安全，積極向中央爭取經費修復護岸， 完成修復工程，熊空溪水質清澈、常年有水且生物種類豐富， 經生態調查發現有梭德氏赤蛙、鉛色水鶇、白腹遊蛇、 明潭吻鰕虎等。

為減少對生態的影響，農業局以「就地取材」及「 緩坡化」為設計原則， 利用崩塌處現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工， 使生物通行不受阻隔，友善生態環境。

值得一提的是，此次護岸修復工程特別保留溪中大石與溪岸大樹，並以減輕的原則， 縮小施工範圍，僅針對左岸崩塌進行補強、整治， 維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動， 以現地取材方式減少材料運輸及混凝土用量同時節能減碳， 共減少碳排放量約38噸，施作高品質生態工法， 獲委員讚賞值得為國家卓越建設獎之典範， 於最佳環境文化類榮獲最高榮譽「卓越獎」。

新北市農業局長李玟表示，農業局另2件獲獎工程「 龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」及漁業及漁港事業管理處辦理「 後厝漁港漁具倉庫興建工程」也將環境友善作為重要原則， 前者依循古人取水方法修繕埤塘，恢復百年埤塘灌溉功能， 也恢復其生態機能， 後者有效改善既有漁具空間不足並提升港區整體視覺品質， 開發後厝漁港新觀光景點，帶動當地發展， 感謝國家卓越建設獎的肯定， 未來會持續秉持工程與生態互利共榮的整治理念， 精進農業環境的基礎建設。

熊空溪生態調查發現有明潭吻鰕虎，為減少對生態的影響，新北市農業局以「就地取材」及「緩坡化」為設計原則進行施工。(新北市政府農業局提供)

(新北市政府農業局提供)

新北市農業局「熊空橋下游野溪護岸維護工程」以拱型砌石固床工縮減上下游高差。(新北市政府農業局提供)