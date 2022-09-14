土城五穀先帝廟響應好日子愛心大平台　慨捐200份澎湃包及3千斤白米助弱勢

以奉祀教耕稼、嚐百草、 造民曆的神農炎帝為主神的土城區五穀先帝廟，平日香火鼎盛， 中元普渡期間眾善信參與贊普， 先帝廟主事者將所有供品澎湃包和白米，轉贈給社福團體。 另響應新北市好日子愛心大平台， 捐贈200份豐盛的澎湃包和3千斤白米給實物銀行， 市值30萬元。社會局副局長許秀能特別代表侯友宜市長前往受贈， 將提供給土城、板橋、樹林等鄰近地區的弱勢家戶。

五穀先帝廟管委會主委李木火表示，該廟原名慶安宮， 遠溯至清乾隆間，因遭回祿之災，迭經重建。1951年間， 在前土城鄉長林德和地方仕紳共同倡議下， 集資於現址土城區和平路11號興建，更名為五穀先帝廟， 主祀神農炎帝，副祀觀音菩薩、三山國王、天上聖母等神祇， 並經1970年、1984年續建前、後殿，全廟共九殿，外觀宏偉巍峨， 內庭寬闊莊嚴，為土城地區民眾信仰中心，管委會也是人文薈萃， 有許多代表會、調解會、公所等退休人士。

五穀先帝廟總幹事翁財福說，該宮廟每年都會舉辦中元法會， 幫信眾超拔祖先，普渡幽冥，十方大德均會參加贊普， 贊普用的澎湃包，每包均有3大禮盒，包含食品和民生用品， 分別致贈給華山、創世基金會、更生保護會、急難救助會等； 另捐給里長聯誼會和社會局，以轉贈弱勢家戶。

社會局副局長許秀能表示，先帝廟管委會平時熱心公益， 近3年來除捐贈普渡物資外，也捐贈住警器給消防局， 免費幫弱勢家戶安裝，另每年捐助獎助學金、急難救助金、 冬令救濟等，近日也計畫捐贈200個輪椅給土城醫院， 可說是發揮宗教濟世救人的精神。