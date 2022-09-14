「俠飛春光」晨鐘暮鼓蔣渭水音樂會　10/6全台灣巡迴演出　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）由蔣渭水文化基金會與朱宗慶打擊樂團共同籌辦的年度音樂會「《俠飛春光》晨鐘暮鼓蔣渭水」，今(9/14)天在台灣新文化運動館舉辦宣傳活動。

蔣渭水文化基金會董事音樂&藝術專案執行人蔣理容從一張1925年農曆新年拍攝的老照片，分享當年發送《臺灣民報》的實況，裡面有一篇文章「晨鐘暮鼓」，蔣渭水寫道：「我在這今天是多麼快樂、多麼希望、要把這晨鐘暮鼓挪到放在新高山(玉山)的極頂、大敲特擂起來」要讓全世界都聽到台灣的聲音。而這「晨鐘暮鼓」就留在她心中長達16年，啟發她，一直到今日才用音樂的方式呈現。

蔣理容說，音樂會歷經三年的籌備，邀請導演、作曲家、劇作家及全台灣專家齊聚一堂，四個人七段音樂，用七個樂章分享蔣渭水的生命故事與精神。這是該基金會有史以來舉辦最大型的音樂會表演，裡面有全新的創作，預計自10月6日起在台北、台中與高雄舉辦。

蔣渭水文化基金會董事蔣理容。(照片由Taiwan News 拍攝)

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，「俠、飛、春、光」四個字表現了蔣渭水的多面向，「『俠』代表他的俠義正氣與弱勢者站在一起，『飛』是的高飛理想和長遠的目標，『春』是自由的象徵，監牢關得住形體卻關不住自由翱翔的心靈，『光』是永恆追求的想望，知其不可為而為之『向死而後生』」。

蔣渭水文化基金會表示，2022年台灣文化日音樂會發想自1925年《臺灣民報》，蔣渭水主筆的專欄內容。該音樂會的形式以打擊樂團與人聲樂團一起詮釋2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」晨鐘暮鼓蔣渭水將在10月6日在台中國家歌劇院大劇院，10月29日與10月30日在台北國家音樂廳，11月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出。

知名暢銷書作家同時也是醫師的楊斯棓以「蔣渭水的精神傳承」為題進行演講。(照片由Taiwan News 拍攝)

照片前排左起：知名暢銷書作家同時也是醫師的楊斯棓、蔣渭水文化基金會董事音樂&藝術專案執行人蔣理容、蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根。(照片由Taiwan News 拍攝)

影片由朱宗慶打擊樂團Ju Percussion Group提供