台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打

(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增49,708例COVID-19確定病例，分別為49,540例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮官王必勝今天也宣布, BA.1次世代疫苗9月16日將有首批80萬劑到貨, 這是剛剛通過日本EUA的全新疫苗, 對於Omicron BA.2與BA. 5的預防也有效果, 希望最快下周末開打(14:19:01) 。

至於BA.5 次世代疫苗, 王必勝指出, 目前全球僅美國通過EUA, 且只做過動物實驗, 他預估台灣通過EUA並且採購的時程, 最快應該要到11月份, 此外還須觀察美國施打的狀況。



指揮中心表示，今日新增之49,540例本土病例，為22,387例男性、27,141例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,635例)，臺中市(6,452例)，臺北市(5,853例)，桃園市(5,453例)，高雄市(4,061例)，臺南市(2,865例)，彰化縣(2,137例)，新竹縣(1,520例)，新竹市(1,350例)，屏東縣(1,316例)，宜蘭縣(1,212例)，苗栗縣(1,125例)，雲林縣(1,062例)，基隆市(982例)，南投縣(872例)，花蓮縣(761例)，嘉義縣(681例)，嘉義市(448例)，臺東縣(375例)，金門縣(186例)，澎湖縣(164例)，連江縣(30例)。



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日，詳如附件。

9月14日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結



指揮中心說明，今日新增168例境外移入個案中，為97例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(24例)，印尼(6例)，菲律賓(4例)，新加坡及泰國(各2例)，韓國、柬埔寨、香港、印度及中國 (各1例)移入。另 125例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至9月13日。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,931,517例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,119,820例排除)，其中5,804,343例確診，分別為31,292例境外移入、5,772,997例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,366例COVID-19死亡病例，其中10,350例本土，個案居住縣市分布為新北市2,188例、臺北市1,161例、臺中市1,046例、高雄市970例、臺南市796例、桃園市786例、彰化縣608例、屏東縣418例、雲林縣324例、南投縣304例、苗栗縣261例、嘉義縣244例、基隆市225例、宜蘭縣213例、花蓮縣174例、嘉義市及新竹縣各166例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。