Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打

指揮官王必勝今天也宣布, BA.1次世代疫苗9月16日將有首批80萬劑到貨, 這是剛剛通過日本EUA的全新疫苗, 對於Omicron BA.2與BA. 5的預防也有效果。

  264
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/14 14:21
台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打

台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增49,708例COVID-19確定病例，分別為49,540例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮官王必勝今天也宣布, BA.1次世代疫苗9月16日將有首批80萬劑到貨, 這是剛剛通過日本EUA的全新疫苗, 對於Omicron BA.2與BA. 5的預防也有效果, 希望最快下周末開打(14:19:01) 。

至於BA.5 次世代疫苗, 王必勝指出, 目前全球僅美國通過EUA, 且只做過動物實驗, 他預估台灣通過EUA並且採購的時程, 最快應該要到11月份, 此外還須觀察美國施打的狀況。

台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打
指揮中心表示，今日新增之49,540例本土病例，為22,387例男性、27,141例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,635例)，臺中市(6,452例)，臺北市(5,853例)，桃園市(5,453例)，高雄市(4,061例)，臺南市(2,865例)，彰化縣(2,137例)，新竹縣(1,520例)，新竹市(1,350例)，屏東縣(1,316例)，宜蘭縣(1,212例)，苗栗縣(1,125例)，雲林縣(1,062例)，基隆市(982例)，南投縣(872例)，花蓮縣(761例)，嘉義縣(681例)，嘉義市(448例)，臺東縣(375例)，金門縣(186例)，澎湖縣(164例)，連江縣(30例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日，詳如附件。

9月14日新增死亡COVID-19確診個案表 超連結

指揮中心說明，今日新增168例境外移入個案中，為97例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(24例)，印尼(6例)，菲律賓(4例)，新加坡及泰國(各2例)，韓國、柬埔寨、香港、印度及中國 (各1例)移入。另 125例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至9月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,931,517例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,119,820例排除)，其中5,804,343例確診，分別為31,292例境外移入、5,772,997例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,366例COVID-19死亡病例，其中10,350例本土，個案居住縣市分布為新北市2,188例、臺北市1,161例、臺中市1,046例、高雄市970例、臺南市796例、桃園市786例、彰化縣608例、屏東縣418例、雲林縣324例、南投縣304例、苗栗縣261例、嘉義縣244例、基隆市225例、宜蘭縣213例、花蓮縣174例、嘉義市及新竹縣各166例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打

台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打台灣9/14新增49540本土及168境外移入個案　首批次世代疫苗9/16到貨80萬劑•最快下周末開打
次世代疫苗
確診
本土
境外
指揮中心
王必勝
EUA

相關新聞

台灣9月底BA.5疫情高峰觀察期過後 王必勝：已規劃邊境解封
台灣9月底BA.5疫情高峰觀察期過後 王必勝：已規劃邊境解封
2022/09/13 18:44
台灣9/10新增35594本土新冠肺炎確診個案及236例境外移入　中重症增加114例
台灣9/10新增35594本土新冠肺炎確診個案及236例境外移入　中重症增加114例
2022/09/10 14:26
台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例
台灣9/9新增34020例本土240境外移入確診個案　中重症增加102例
2022/09/09 14:17
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
台灣9/6新增36393本土及314境外移入確診個案　指揮中心: 次世代疫苗接種分兩階段進行
2022/09/06 14:15
台灣9/4新增34358例確診病例　含34126本土及232境外移入
台灣9/4新增34358例確診病例　含34126本土及232境外移入
2022/09/04 14:26

更新時間 : 2022-09-14 16:49 GMT+08:00

最受歡迎

【梅花颱風13日上午動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
【梅花颱風13日上午動態】台中以北謹防豪大雨 晚間有望解除海警、週二起回穩
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
【9/12台灣本土+25,346　死亡+28】確診數比上週一增6%　疫情持續上升
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
日本再擬鬆綁觀光 開放免簽、自由行、不限入境人數
從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人
從情婦熬成王后 那個查爾斯放不下的女人
事隔一年再掀波... 慈濟執行長指採購BNT疫苗艱辛 台灣行政院聲明急澄清
事隔一年再掀波... 慈濟執行長指採購BNT疫苗艱辛 台灣行政院聲明急澄清
台灣9月底BA.5疫情高峰觀察期過後 王必勝：已規劃邊境解封
台灣9月底BA.5疫情高峰觀察期過後 王必勝：已規劃邊境解封
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷
中颱梅花增強　週一、二最靠近台灣　新北市烏來11日豪雨不間斷