烏克蘭軍隊全力反攻•持續收復東北失土　德國總統呼籲普丁全面撤軍

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)烏克蘭在東北地區發動閃電反攻,逐退來犯的俄羅斯部隊之後,現將目標轉向收復所有失土。美國總統拜登表示,這將是一個需要「相當一段時間」才能達成的目標。

另一方面德國總理蕭茲13日與俄羅斯總統普丁通電話時,要求普丁從烏克蘭全面撤軍。俄羅斯入侵烏克蘭近7個月,烏軍正全力反攻。

路透社報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在13日傍晚的演說中表示,烏克蘭軍隊這個月迄今已奪回約8000平方公里的領土。這顯然全都位在烏國東北的哈爾科夫州(Kharkiv Oblast)。

Pressure is piling up on retreating Russians as Ukrainian troops press deeper into occupied territory, consolidating the swathes of recent gains https://t.co/3JAlyXsQh4

澤倫斯基表示,收復失土中,約一半已經完成「安定措施」,而「另一邊大小相當的解放區中,安定措施仍持續進行中」。

路透社無法立即核實烏克蘭戰場捷報的全貌。澤倫斯基所說的失土收復總面積,粗略與希臘克里特島(Crete)相當。

被問到烏克蘭在這場6個多月的戰爭中,是否已到了轉折點。美國總統拜登(Joe Biden)表示,這還很難說,「烏克蘭顯然取得重大進展,但我認為這還需要相當一段時間」。

白宮稍早表示,美國可能於「未來幾天」宣布加碼提供烏克蘭新的軍事援助方案。美國迄今已提供烏克蘭價值數十億美元的武器和支援。

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy is calling on the West to speed up deliveries of weapons systems as Ukrainian troops move to consolidate control over a large swath of northeastern territory seized back from Russia https://t.co/nNTXvSgaUs pic.twitter.com/aF1ZBKYeL0