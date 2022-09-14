烏克蘭軍隊全力反攻•持續收復東北失土　德國總統呼籲普丁全面撤軍

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）烏克蘭在東北地區發動閃電反攻，逐退來犯的俄羅斯部隊之後，現將目標轉向收復所有失土。美國總統拜登表示，這將是一個需要「相當一段時間」才能達成的目標。

另一方面德國總理蕭茲13日與俄羅斯總統普丁通電話時，要求普丁從烏克蘭全面撤軍。俄羅斯入侵烏克蘭近7個月，烏軍正全力反攻。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在13日傍晚的演說中表示，烏克蘭軍隊這個月迄今已奪回約8000平方公里的領土。這顯然全都位在烏國東北的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）。

Pressure is piling up on retreating Russians as Ukrainian troops press deeper into occupied territory, consolidating the swathes of recent gains https://t.co/3JAlyXsQh4 — Sky News (@SkyNews) September 14, 2022

澤倫斯基表示，收復失土中，約一半已經完成「安定措施」，而「另一邊大小相當的解放區中，安定措施仍持續進行中」。

路透社無法立即核實烏克蘭戰場捷報的全貌。澤倫斯基所說的失土收復總面積，粗略與希臘克里特島（Crete）相當。

被問到烏克蘭在這場6個多月的戰爭中，是否已到了轉折點。美國總統拜登（Joe Biden）表示，這還很難說，「烏克蘭顯然取得重大進展，但我認為這還需要相當一段時間」。

白宮稍早表示，美國可能於「未來幾天」宣布加碼提供烏克蘭新的軍事援助方案。美國迄今已提供烏克蘭價值數十億美元的武器和支援。

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy is calling on the West to speed up deliveries of weapons systems as Ukrainian troops move to consolidate control over a large swath of northeastern territory seized back from Russia https://t.co/nNTXvSgaUs pic.twitter.com/aF1ZBKYeL0 — Reuters (@Reuters) September 13, 2022

美方表示，俄羅斯軍隊已撤離多處防禦位置，特別是在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv city）內部以及周邊地區。

莫斯科10日棄守他們在烏克蘭東北的主要陣地，遭逢戰爭爆發以來最大挫敗。反觀烏克蘭軍隊迄今已收復數十個城鎮，石破天驚地扭轉戰局。

台灣中央社報導, 目前俄軍仍在烏克蘭東部、南部控制約1/5的領土，但基輔現在已在這2個地區展開進攻行動。

此外德國總理蕭茲（Olaf Scholz）13日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通電話時，要求普丁從烏克蘭全面撤軍。俄羅斯入侵烏克蘭近7個月，烏軍正全力反攻，很快就取得進展。

綜合外電報導，蕭茲的發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）說，蕭茲在這通90分鐘長的通話中，呼籲蒲亭「在停火、俄軍完全撤離、尊重烏克蘭領土完整和主權的基礎上，盡快採取外交方式解決問題」。

蕭茲也力促普丁遵守一項在聯合國協調下簽署的協議，讓烏克蘭穀物得以出口。俄國曾質疑西方國家沒有遵守協議中的承諾，幫助俄國船隻順利運輸貨物。

由於全球糧食供應緊張，蕭茲要普丁「別再質疑、繼續徹底執行」這項穀物協議。

蕭茲還在電話中提到烏克蘭境內札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的安全問題，這座歐洲最大核電廠數週以來一直是交戰重地之一。

蕭茲要求普丁避免讓任何情勢出現惡化，並落實國際原子能總署（IAEA）建議的措施。國際原子能總署代表團本月稍早參訪札波羅熱核電廠後，呼籲在廠房周圍劃設安全地帶。

德國之聲中文網報導, 烏克蘭國防部副部長馬爾雅（Hanna Maljar）對路透社表示，哈爾科夫大區的攻勢得以繼續推進，原因是部隊士氣高漲，戰鬥行動經過精心籌劃。

但她同時強調，目前談論烏軍完全取得對該地區的控制還為時過早。「戰鬥還在進行」，這位女副防長說，目標是「解放哈爾科夫地區，以及所有目前被俄羅斯聯邦佔領的地區」。

與此同時，美國國務卿布林肯也認同烏克蘭軍隊在反攻中取得了「重大進展」。布林肯在墨西哥的新聞發布會上說，烏軍的反攻行動經過有系統的計劃，也得到美國和其他國家的支持。

他說，對俄羅斯軍隊的反攻目前還還處於初始階段，但已經取得了重大的進展。鑑於俄軍迄今遭受的巨大損失，俄羅斯應該結束這場戰爭。