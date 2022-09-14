台灣數位部產業署參展SEMICON Taiwan 共推半導體設備資安標準與供應鏈安全

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為協助半導體產業提升資安韌性，數位發展部數位產業署（以下簡稱產業署）與半導體協會(SEMI)、半導體產業公協會及業者合作，於今（14）日上午SEMICON Taiwan國際半導體展舉辦「半導體設備資安推動誓師大會」，發表半導體產線設備資安標準SEMI E187推動成果，與會業者對規範標準均表認同及支持。

14日與會產業代表包括SEMI國際半導體產業協會蘇貞萍資深總監、TSIA台灣半導體協會代表台積電張啟煌部經理、TEEIA台灣電子設備協會林士青理事長、TPSA台灣顯示器暨應用產業協會李允立常務理事、及已著手實作的半導體設備業者均豪、帆宣、東捷、盟立等公司機構代表出席。

臺灣的半導體產業在全球供應鏈中扮演重要角色，面對國際大廠要求供應商在資安方面必須積極作為，SEMI E187標準在推出後受到半導體製造商、設備供應商、資安廠商等各方關注。

半導體設備是高科技製造領域中，資安防護的第一道門戶。在供應鏈安全已是全球重要課題的現在，SEMI E187資安標準的制定為建構可信賴供應鏈生態體系邁出了成功的第一步，讓半導體產線設備的資安防護設計有標準可循，需求方在採購時也能訂出清楚明確的資安要求。

呂正華署長致詞時說明，政府結合產官學研能量共同推動半導體產線設備資安標準SEMI E187，此為全球第一個由臺灣主導的半導體資安標準，並已於今年1月公告，從4大面向推動如作業系統規範、網路安全、端點防護、資訊安全監控等，並持續建立實務指引，將資安標準轉化為廠商導入資安的案例，協助業者了解標準內涵，藉由台灣在半導體產業關鍵地位，帶動供應鏈資安，導入印刷電路板產業、電子零組件產業等，也推廣台灣國產資安解決方案，加快產業標準落實及資安產業成長。

因此，產業署於SEMICON Taiwan設置「資安主題館」，匯集國內18家具自主研發能量的資安廠商，透過攤位展示、產業分享及資安小聚等方式，推廣符合SEMI E187之資安解決方案，提升供應鏈資安能量，爭取國際大廠訂單。

數位產業署表示，未來將持續與SEMI國際半導體產業協會、半導體製造與設備業者、資安業者合作，協助業者落實國際標準並推動認驗證機制，實現半導體與資安產業雙贏局面，為資安產業創造藍海新市場。



數位部產業署呂正華署長與參與SEMICON「資安主題館」18家國產自主研發資安廠商合影。（圖片提供／產業署）