立陶宛經貿訪團抵台灣喜事再一樁！臺立商業俱樂部15日賀成立

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）立陶宛經濟及創新部新任政務次長澤麥提斯、與首任駐台代表盧百利 (Paulius Lukauskas) 日前抵台，12日兩人一同拜訪國發會主委龔明鑫，15日亦將與台灣民間企業代表共同見證「臺立（陶宛）商業俱樂部」的成立，期望兩國商業合作與交流更上一層樓。

澤麥提斯率官員、雷射及生技企業代表共28人於10日抵台，展開為期5天的訪問行程推展雙邊經貿科技合作。澤麥提斯12日拜訪國發會主委龔明鑫，表示台立關係來到史上最佳，而且前景樂觀。

同一時間，台灣外交部13日也證實，立陶宛駐台機構基本上已視為開始運作，不過揭牌儀式要等辦公室硬體設備等方面告一段落後，才會有進一步公開訊息。

除了駐台代表處的官方機構，「臺立（陶宛）商業俱樂部」在立陶宛經貿代表團訪台期間也會正式成立。中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）15日（周四）預計在台北舉行俱樂部的成立大會，由經濟部國際貿易局劉威廉副局長，及立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）共同參與致詞。

國經協會指出，臺立（陶宛）商業俱樂部將連結雙方產業公協會並推動各項交流活動，聚焦產業如農產品和食品、雷射科技、半導體、金融科技、精密機械、太空衛星、生醫生技、智慧科技及新創產業等，為雙方企業搭建交流平台，協助雙方拓展彼此市場。

立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）、立陶宛雷射協會（Lithuanian Laser Association）、立陶宛生物科技協會（Lithuanian Biotechnology Association）、中國輸出入銀行及赴立陶宛發展之臺商Fortress Group 等組織的代表15日都會出席商業俱樂部成立大會，與台灣方面相關公協會及企業代表一同共襄盛舉。

台灣與立陶宛近年關係日益增溫，產官學交流密切，包含雙邊官方次長級經濟對話、企業論壇及經濟合作會議，雙方亦多次籌組代表團互訪，推動雙方經貿發展。根據國貿局統計，2021年臺立雙方貿易總額成長23.84%，今(2022) 年1至5月亦持續成長14.94%，前景可期。