南韓饒舌歌手Loco將結婚！對象為小時玩伴　多次浪漫地將女方寫進歌詞中

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓當紅嘻哈饒舌歌手Loco​​昨（13）日晚間突然宣布將於今年秋天與圈外女友結婚，讓不少少女粉絲心碎了。

Loco以參加南韓知名饒舌選秀節目SHOW ME THE MONEY打開知名度，為朴宰範Jay Park所創立的AOMG旗下藝人。他唱著酷酷的饒舌歌，卻有著靦腆可愛的笑容，擄獲不少少女芳心，相信喜歡韓國嘻哈音樂的朋友都對他不陌生。他今（14）日也宣布9月19日台灣時間下午5點將公開新歌曲《The》。

Loco在貼文中說道，他自2019年退伍後，久違的與小時候同社區的同齡玩伴見了面，在相處的過程中，他莫名感到非常心動，在不久後也就發展成了情侶關係。他也透露，他們至今已交往兩年，他在舞台外是個容易感到不安及沒有自信感的人，但因為有了女方的陪伴，現在不再感到不安，總能感受到滿滿的幸福。Loco時常將情意表現在歌曲中，歌詞常提到的「Soy Latte」，即為這名女孩。

Loco表示將於今年秋天低調進行婚禮，僅會邀請親朋好友，結婚後依然會按照計畫進行歌曲創作，很快地也將會以新作品與粉絲見面。Code Kunst、Gray、Zion. T等圈內嘻哈界好友們及粉絲都紛紛在貼文底下祝賀，亦有許多粉絲們留言「Loco也離開了...」、「和Loco結婚失敗了」表示心碎。

他曾於節目中公開表示MAMAMOO的華沙為他的理想型，二人也在2018年時於節目「鍵盤上的鬣狗」共同創作了紅及一時的歌曲《別給我》（Don't），當時Loco在節目中見到華沙總是露出非常害羞的表情，甚至不敢與華沙對視，讓許多粉絲也看得興奮，非常期待兩位能真的在一起，如今Loco要結婚了，這對螢幕情侶的粉絲們也紛紛在貼文下開玩笑的表示，「那華沙呢？」



Loco與華沙合作的歌曲-別給我（Don't）