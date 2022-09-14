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遏阻中國犯台 美國研擬對中制裁方案 台灣促歐盟勿坐視

俄國侵略烏克蘭後，美國就開始思考，若中國攻打台灣，當如何反制，而裴洛西訪台則使相關討論更具急迫性

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/14 11:32
北京阿里山廣場（圖／美聯社）

北京阿里山廣場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國對台灣挑釁動作頻頻，區域衝突可能性日增，為了避免台海爆發戰爭，路透取得消息指出，美國正討論各種制裁中國方案，而另一方面，台灣也加強對歐盟遊說力道，呼籲歐洲勿作壁上觀。

根據路透，華府的制裁討論與台灣對歐的遊說都才剛開始，二者皆盼能採取更廣而深的制裁，不僅限於西方目前對中國的貿易投資限制，如限縮中方取得晶片與通訊設備等敏感科技的能力。

知情人士並未透露細節，但中國作為全球第二大經濟體，亦在全球供應鏈居關鍵地位，要採取有力制裁的可行性，其實令人打上問號。美國前商務部官員Nazak Nikakhtar表示，美國及其盟友與中國經濟盤根錯節，制裁肯定比對付俄國複雜得多。

一名美方官員及一名美國盟友官員透露，今年2月俄國進犯烏克蘭後，就開始討論抗中制裁，但美國議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，加大了相關討論的急迫性。

美方與北約雖也曾釋出懲罰俄國的警告，卻未能阻止普丁（Vladimir Putin）侵略烏國。華府目前著眼讓歐洲與亞洲願意採取一致行動，但避免激怒北京。制裁細節難以取得，但有分析家認為，應會鎖定中國軍方。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究員Craig Singleton表示，大方向應是讓中國無法取得能持續對台進行軍事行動的科技。

至於台灣對歐洲的遊說行動，六名知情人士向路透透露，同樣在俄烏開戰後，台灣就有動作，但近來北京升高軍事恫嚇，加上日前中共發表最新對台白皮書中，抽掉了「不會派兵或行政人員駐台」的承諾，在在促使台灣加大爭取歐洲支持的力道。

知情人士稱，台灣並未提出任何具體要求，僅盼歐洲能開始思考，倘若中共武力犯台，會採取何種舉措，並希望歐洲各國能在私下場合警告北京，攻台必有後果。

事實上，要獲致歐盟27國的一致同意，本就不易，況且各國與中國經濟連結之深，使其在做出任何懲罰行動時，都不得不直視現實面，從歐盟不願就人權問題對北京嚴厲制裁一事，可窺一二。

歐洲經濟引擎德國在懲治中國上，也是綁手綁腳，不過最近漸有改變趨勢。德國官方意識到，對中國原物料、電池、半導體等商品過度仰賴，有其風險，故於13日宣布，將採取新的對中貿易政策，「不再天真行事」。
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