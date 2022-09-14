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【2中颱相伴】輕颱「南瑪都」生成　估往日本南方前進對台灣暫無影響

氣象局預測「南瑪都」將向西北朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/14 11:41
圖/中央氣象局

圖/中央氣象局

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局今天(14日) 發布輕颱南瑪都生成訊息，目前約位於台北東方1880公里的海面上，預測將向西北朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響；今天各地大多為多雲到晴，北部、東北部有局部短暫雨。

目前 (民國111年09月14日08時) 太平洋地區有 3 個颱風。除了南瑪都之外, 另外兩個颱風均為中度颱風(如上圖) : 分別是

中度颱風梅花
編號第 12 號
國際命名 MUIFA

中度颱風莫柏
編號第 13 號
國際命名 MERBOK

【2中颱相伴】輕颱「南瑪都」生成　估往日本南方前進對台灣暫無影響

目前 (民國111年09月14日02時, 上圖, 鄭明典臉書) 太平洋地區有 3 個颱風

中央氣象局今天發布颱風形成訊息，原位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第14號南瑪都（國際命名：NANMADOL），預測朝西北往琉球海面移動。

根據氣象局颱風資訊，南瑪都今天凌晨2時的中心位置在北緯22.4度，東經139.7度（台北東方約1880公里海面上），中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里。

中央社引述氣象局指出，南瑪都以每小時6轉9公里速度，向北轉西北西進行，預測24小時後的中心位置在硫磺島西南方280公里海面上（台北東方約1780公里海面上），未來預測向西北朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨；桃園以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率。

【2中颱相伴】輕颱「南瑪都」生成　估往日本南方前進對台灣暫無影響
南瑪都
NANMADOL
梅花
莫柏
颱風
輕颱
中颱

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