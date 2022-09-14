美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」 料為1979年「台灣關係法」以來最全面調整

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國參議院外交委員會14日將審議「台灣政策法案」，外委會主席梅南德茲當地時間13日受訪表示，法案將更清楚傳達美國協助台灣的意願，能為台灣打開外交空間，預期將在委員會獲得兩黨強健支持。

參議院外交委員會預計在美東時間14日下午2時30分（台北時間15日凌晨2時30分）召開工作會議，審議備受外界關注的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）等多項議案。

法案提案人梅南德茲（Robert Menendez）13日出席12至14日在華府舉辦的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，他會後受訪表示，預期法案能在委員會獲得兩黨強力支持。

梅南德茲說，他與美國行政部門曾就法案有過多次對話，雙方對內文達成不錯共識（land in a good spot）；在解決行政部門擔憂的同時，法案仍相當強而有力，能表達參議院欲強化與台灣關係、協助台灣取得捍衛領土完整性能力的意願。

梅南德茲強調，法案不會改變美國目前對台政策，而是更清晰傳達美國協助台灣的意願，包括在國際空間等諸多面向。

「台灣政策法案」長達107頁，集結近年涉台法案重點，是由民主黨籍的梅南德茲及共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月共同提出。

中央社報導, 根據目前版本，法案將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative）。

為強化台灣防衛能力，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金；法案也將賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。

由於法案將在外交、軍事、經濟、文化教育等多方面提升美台關係，先前傳出白宮對法案內容有疑慮，正遊說民主黨議員踩剎車。參議院外委會原訂8月3日審議法案，但在當天臨時以主席須參與院會事宜為由延期。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週接受彭博專訪時坦承，法案部分內容讓行政部門有些擔憂，他7日將與國會領袖會面討論。

有媒體在IPAC峰會記者會上詢問梅南德茲，有鑒於行政部門的關切，法案內文是否會有所修改，還是會依目前版本推動。

梅南德茲表示，法案內文會有些修改，但主要元素不變，仍會為美國對台灣的支持提供更清楚定義，包括領土完整性、防衛姿態協助、不對稱武器軍售及國際參與等，也會探索為台灣打開外交空間、鼓勵他國也支持台灣的方式。

梅南德茲說，美國不能讓類似立陶宛遭遇的事情再發生，立國依據自身主權決定，對台灣打開大門，卻遭受中國經濟上打壓。

他強調，如同他曾對行政部門說，這是對西方的考驗，「若我們不能幫助像立陶宛這樣的國家因應中國挑戰，我們將輸掉這場戰役」。

美國聯邦參議院外交委員會14日將審議「台灣政策法案」，白宮透露對此法案部分內容有疑慮。對此，白宮國安會發言人柯比美東時間13日表示，正與國會討論這項法案，他也強調行政部門持續加深與台往來與支持。

在2度延審後，參議院外委會排定14日下午審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。法案是由委員會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）於6月共同提出。

不過在法案正式提交審議前，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前接受彭博專訪時透露，他於7日時曾與國會領袖會面談論法案，法案部分內容能有效強化美國對台灣的安全協助，改善台灣安全，但坦承「部分內容讓我們有些擔憂」。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日在媒體簡報被問及此事時表示，行政部門的立法團隊正與國會議員討論這項法案。但因為仍是研擬中的法案，他不方便多談。

但柯比強調，本屆政府一直在加深與台灣的往來和支持。不過一週前，美國宣布對台另一項超過10億美元軍售，這項軍事讓台灣有能力因應持續面臨來自中國的威脅。美國持續堅定致力於台灣自我防衛並推動此一進程。

美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布3批總價值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達合約。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第6度對台軍售。

在提出台灣政策法案後，梅南德茲與葛蘭姆透過聲明表示，這項法案將是美國對台政策自1979年「台灣關係法」生效以來最全面的調整。

根據「台灣政策法案」文本內容，若中國犯台，美國將予以嚴厲制裁。法案還包括在4年內提供45億美元軍事外援資金，並賦予台灣「主要非北大西洋公約組織盟友」（major non-NATO ally）地位，為台灣更多安全保障與貿易優惠開啟大門。

此外，法案也將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並要求美國在台協會（AIT）處長任命比照美國駐外使節提名程序，須經參議院同意，職稱也將改為「代表」（Representative），以提升此一職務地位。

由於法案牽涉內容甚廣，預料將引來中國的強烈反對，因此法案從推出後即不斷傳出行政部門對此法案部分內容感到不安。彭博日前引述知情人士報導，白宮正遊說民主黨參議員踩煞車。