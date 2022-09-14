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歐盟情治高官訪台計畫生變 出訪消息竟遭中國掌握疑機密外洩

事件太敏感，歐盟人員三緘其口，稱沒有要訪台，只是電話會議

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/14 09:48
歐盟旗幟（圖／國貿局）

歐盟旗幟（圖／國貿局）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國政治媒體Politico披露，一名歐盟情治官員原定於10月訪台，不料計畫外洩，遭中國施壓，官員遂取消來台計畫。外界關切的是，中國是如何取得歐盟高官的行程？此間是否涉及內部人員洩密？

Politico引述兩名外交消息人士的說法，歐盟情報與情勢分析中心（European Union Intelligence and Situation Centre，INTCEN）主任莫加多（José Casimiro Morgado）本應「低調」於下個月造訪台灣，但北京得知消息後，向歐盟施壓，計畫因此生變。值兩岸緊張情勢高張之際，若莫加多果真來台，時機不可謂不敏感。

消息傳出後，外界譁然的點在於，歐盟情報圈子高層的動向，究竟怎麼落到中國手裡？莫非是內部人士或資料外洩所致？事關重大，一名歐盟官員駁斥報導，稱莫加多只是擬與我方官員進行電話會議，但看到中國對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反應後，決定取消。

一名歐盟發言人三緘其口，強調不會公開評論歐盟對外事務部（European External Action Service）人員的工作內容。他拒絕透露，是否將就消息外流一事展開調查。

報導指，此事的曝光也讓台灣與歐盟之間秘而不宣的外交活動獲得關注。歐盟情報與情勢分析中心是歐盟兩大情報分析單位，主涉平民對情報的狀況認知（situation awareness），或稱狀態意識。另一單位為歐盟軍事人員情治署（Intelligence Directorate of the EU Military Staff），執掌軍事情資業務。
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更新時間 : 2022-09-14 11:17 GMT+08:00

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