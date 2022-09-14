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台灣防制金融犯罪　金管會祭5招防詐騙

金管會配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，要求銀行於客戶臨櫃辦理境外匯款時，透過檢核，發現屬於內政部警政署彙整的疑涉詐欺境外金融帳戶時，將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/14 10:00
照片載自Pixabay

照片載自Pixabay

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近日外界關切詐騙集團利用網路銀行約定轉帳功能，將詐騙所得款項轉匯至境外的情形，金管會配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，昨(9/13)日宣布祭出五招防堵詐騙方式，強化銀行攔阻成效。

經統計近1年半（2021年1月~2022年6月），銀行臨櫃關懷成功攔阻疑似詐騙案件共7,525件，攔阻金額約新臺幣35億元，有效守護民眾財產安全。警政署推動疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制，已籌畫2年，目前36家本國銀行(含中華郵政)已完成上線。

金管會配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，要求銀行於客戶臨櫃辦理境外匯款時，透過檢核，發現屬於內政部警政署彙整的疑涉詐欺境外金融帳戶時，將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。

金管會表示，針對近日外界關切詐騙集團利用網路銀行約定轉帳功能，將詐騙所得款項轉匯至境外之情形，金管會說明相關防制詐騙精進措施，重點包括：

第一、在網路銀行約定轉帳方面，金管會已要求銀行公會研議網路銀行約定轉帳的相關風險控管做法，並要求銀行對於民眾申辦網路銀行或開啟約定轉帳帳戶服務時，應確實落實主動關懷提問。

第二、在防制人頭帳戶進行詐騙方面，金管會要求各銀行應將銀行公會彙整銀行間具共通性的異常交易態樣納入內部預警指標及作業規範加強控管，並責成銀行公會定期滾動檢討前開共通性態樣，提升銀行辨識相關警示交易的有效性。

第三、鑒近期第三方支付常有遭利用於詐騙的情形，金管會要求銀行公會研議建立第三方支付服務業者及其賣家，以虛擬帳戶及信用卡進行交易時的異常交易態樣，以強化虛擬帳號控管。

第四、在與執法機關合作方面，金管會除將督促金融機構配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」外，也配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案持續辦理相關防詐措施。

第五、金管會將加強反詐騙教育宣導，持續辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，並規劃製作以防制境外詐欺為主題的微電影，強化民眾對跨境網路交易平台的風險認識。

金管會表示，將持續與相關部會合作，賡續執行防制金融犯罪的相關作為。
金管會
反詐騙
防制金融犯罪
虛擬帳號
警政署

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更新時間 : 2022-09-14 11:17 GMT+08:00

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