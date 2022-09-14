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【R.I.P.】曾起訴震驚全台灣鄭捷「捷運隨機殺人」案　法官陳伯均登池有山失聯•遺體尋獲

➤陳伯均11日與家人攀登桃山、池有山時，獨自找路失聯，搜救行動今天(14日) 邁入第4天，搜救人員上午尋獲他的遺體。➤陳伯均於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/14 10:34
法官陳伯均（圖）與家人一同登山時失聯。家屬13日表示登山活動有事前規劃與申請，出發時天氣晴朗。（陳伯均家屬透過台北地方法院提供/中央社. ...

法官陳伯均（圖）與家人一同登山時失聯。家屬13日表示登山活動有事前規劃與申請，出發時天氣晴朗。（陳伯均家屬透過台北地方法院提供/中央社. ...

更新時間: 2022-09-14 10:31

首次發稿: 2022-09-14 09:46

法官陳柏鈞山難過世 　司法院長許宗力：遺憾與惋惜

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地方法院家事庭法官陳伯均與家人攀登桃山、池有山時失聯，搜救人員今（14日) 尋獲他的遺體。司法院長許宗力獲悉後深感遺憾與惋惜，並指示北院協助家屬處理後事。

47歲的陳伯均與妻子、2名孩子一行4人，11日預計先攀登桃山再到池有山；4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，妻子等候30分鐘後聯繫不上丈夫，報案求援。搜救人員經過4天搜救，上午尋獲陳姓法官遺體。

司法院指出，對於陳伯均的不幸離世，許宗力深表遺憾與惋惜。許宗力並感謝救難人員不畏風雨，連日持續的搜救。司法院已指示台北地方法院在尊重家屬意願的前提下，協助家屬處理後事。

台北地方法院發言人周玉琦上午向記者表示，搜救人員稍早已找到陳法官，沒有生命跡象。

曾起訴震驚全台灣鄭捷「捷運隨機殺人」案　法官陳伯均登池有山失聯•遺體尋獲

首次發稿: 2022-09-14 09:46

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與家人攀登桃山、池有山時，獨自找路失聯，搜救行動今天(14日) 邁入第4天，搜救人員上午尋獲他的遺體。

47歲法官陳伯均與妻子及2名孩子一行4人，11日攀登桃山、池有山；4人在前往池有山3.5公里處的三叉營地迷路，陳男獨自下切找路失聯，搜救人員先後找到陳男登山杖、帽子、背包等。搜救行動今天進入第4天，搜救人員發現陳姓法官遺體。

中央社報導, 陳伯均為司法官訓練所44期結業，他於新北地檢署檢察官任內，偵辦起訴震驚全台的鄭捷捷運隨機殺人案，鄭捷遭判死刑定讞已伏法。陳伯均去年由檢察官申請轉任法官通過，在台北地院家事庭任職。

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