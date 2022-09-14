守護台灣乳牛及消費者健康　畜試所開發生乳有害菌種快速鑑別技術

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為強化牛隻乳房炎的診斷及治療，行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所開發「生乳有害菌種快速鑑別技術」，其在取得檢體2.5小時後即可檢出生乳中的有害致病菌，比起傳統細菌培養方法需要48至72小時，該技術可讓酪農更快掌握乳房炎的病程及正確使用有效的抗生素治療，使牛隻儘速恢復健康。

畜試所14日透過新聞稿指出，衛生福利部自2021年7月1日起，以「食品中微生物衛生標準」取代過去「乳品類衛生標準」有關微生物規定，該項技術亦可供乳品加工廠用於微生物例行品管工作，為國產鮮乳的安全品質把關。

為強化牛隻乳房炎的診斷及治療，畜試所所長黃振芳表示，應用「生乳有害菌種快速鑑別技術」，可以在取得檢體後2.5小時內，以即時聚合酶連鎖反應（real-time PCR）確認包含金黃色葡萄球菌及大腸桿菌等15種生乳中常見有害致病菌及抗生素抗藥性基因，讓獸醫師可以精準診斷及治療，減少無效抗生素的使用及避免牛隻乳房炎的治療產生抗藥性。

黃振芳提到，畜試所新竹分所乳品檢驗室從該項技術的測試階段開始，就每年參與國際畜政聯盟（ICAR）於3月及9月辦理的乳質檢驗能力試驗，截至今年為止，菌種快速鑑別比對的正確率為100%，顯示技術本身及實驗室的操作均已達穩定成熟階段，目前也正與酪農及相關產業團體洽談推廣及合作事宜。

除了在酪農端的用途，黃振芳說，生乳的品質會影響鮮乳及乳製品等後端成品的品質，特別是衛生福利部修正乳品類產品有關微生物的衛生標準之後，乳製品的品質管理概念已由過去的「總生菌數」修正為「特定病原菌」，包含增訂部分指標性病原菌（如沙門氏菌、腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌及單核球增多性李斯特菌等），並將衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群）擴大為腸桿菌科（Enterobacteriaceae）監測。該技術因具備快速鑑別功能，可以供乳品加工廠例行品管與快速進行危害分析使用。

畜試所新竹分所牛乳檢驗室參與國際畜政聯盟乳質檢驗基準實驗室能力試驗樣品編號與比對項目，菌種快速鑑別比對正確率為 100%。(照片由畜試所新竹分所提供)

以即時定量PCR技術進行一滴乳菌種鑑定。(照片由畜試所新竹分所提供)