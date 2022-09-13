最後一次總質詢落幕　柯文哲：希望台灣因為我們變得更好

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市長柯文哲任內最後一次市政總質詢於今（13）日落幕，他提到當年的競選口號是「改變台灣就從改變首都開始，改變台北就從改變文化開始」，因此，這8年他一直把改變政治文化當作初衷，建立起清廉、勤政、愛民、愛鄉土的文化。最後，他也感謝所有的議員和市府團隊齊心努力，讓北市改變成真，「希望台灣因為有我們而變得更好」。

這次市政總質詢為期9天，柯文哲今率領市府首長赴議會，出席任內最後一日也是最後一次的市政總質詢。議員詢問從素人跳到政治人物，這8年有什麼感想?柯文哲表示，他從來不幻想一天能夠改變很多東西，就每天做一點去改變這個社會、國家，日積月累，時間久了就會看到成績，西區的北門風貌和東區的南港風貌在這8年的蛻變，就是最好的明證。

總質詢結束後，柯文哲也提及，當年他競選市長的口號就是「改變台灣就從改變首都開始，改變台北就從改變文化開始」，這是一場以改變文化為主體的社會運動，也是第一次以改變政治文化為訴求的選舉。

因此，這8年來他一直把改變政治文化當作初衷，建立起清廉、勤政、愛民、愛鄉土的文化。他認為不會有人懷疑市府團隊做事認真的態度，市府團隊也強調理性、務實、科學，強調SOP，尊重專業，相信市府內的事務官都能感受得到。

柯文哲表示，這8年來除了像是東區門戶計畫、西區門戶計畫、社宅興建和市場改建等硬體建設外，更重要的是落實千里之行始於足下，很多東西都在執行的過程中慢慢產生理念，好比說一開始蓋社會住宅只是想讓民眾有地方可以住，但在過程當中就逐步建立了城市的美學，並蓋出他認為是全台灣最漂亮的社會住宅。

台北市後來也成立了美學辦公室，把城市美學標準逐步擴展到市場、商圈、夜市乃至環狀線車站設計。

此外，在興建社會住宅過程中，也引進了智慧建築產業，現在台北市的社會住宅有智慧電錶、智慧水表、智慧瓦斯表、智慧保全系統，更重要的是青年創業戶的設計，成為北市社會住宅的最大特色。

柯文哲認為，在這個過程中，也發現了台北市要的不是亮點政治，而是認真的每天做一點，不斷反省改進那些可以做得更好，這些已經興建1.2萬多戶的社會住宅，將成為台灣實現居住正義一個很好的示範。

柯文哲總結他這8年的市長任期，第一個任期花了很多力氣在處理世大運，第二個任期的其中3年則是在處理新冠肺炎，不管是世大運或是處理新冠肺炎，都可以看到台北市公務員的水準，常常是在外界不看好的情形下，完成不可能的任務，所以世大運相當成功，來勢洶洶的疫情他也認為從全世界城市的標準來說，算做得不錯。

柯文哲也提醒疫情在二週內會達到最後一波的高峰，這波高峰過去後，他認為整個台灣就要開始解封了。不過最後這二週還是要格外注意，戴口罩、勤洗手是基本配備，也主張要打第四劑疫苗，因為次世代疫苗不知何時會來。

最後，柯文哲再次感謝所有的議員們這8年來和市府團隊一起努力，讓北市的改變成真，並請大家放心，即使他僅剩下3個多月任期，他還是會逐一列管，做得完的會努力完成，做不完的也會交代清楚，市府團隊已在進行移交清冊，不管未來誰當選市長，都會把該做的事情依照局處分門別類交代給下一個市府團隊。

柯文哲並以他最喜歡講的一句話做為結尾:希望台灣因為有我們可以變得更好。