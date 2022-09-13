芯原台灣分公司實為中企！確定台違法營業 沒收8.8億所得、起訴總經理

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）香港芯原在台分公司實受中國芯原公司控制，不但未獲經濟部投審會許可引用中資，中國芯原更高度掌控香港芯原在台分公司之帳目與人員聘用，士檢發現該公司是由中國芯原百分之百持股的子公司，已起訴總經理詹俊才，並建請法院沒收中國芯原不法所得共8.8億多元。

根據媒體報導，中國芯原微電子公司涉未經台灣政府主管機關許可，以迂迴方式在台灣設立分公司，從事IC設計、測試、IP銷售、一站式晶片定製服務等業務，總經理詹俊才與陸裔美籍的中國芯原負責人戴偉民已依兩岸條例中「大陸地區營利事業非法從事業務活動罪」被起訴。

士林地方檢察署起訴書指出，2014年1月間戴偉民假借「芯原微電子 VeriSilicon（HONG KONG） LIMITED」名義，以僑外資方式，來台設立芯原台灣分公司，再由中國芯原員工以外匯方式，將美元16萬6638.89元（依當時匯率計算約台幣500萬元）存入芯原台灣分公司的銀行帳務，戴接著指示詹俊才以總經理名義綜理台灣分公司業務，全程未獲台灣經濟部投審會許可。

綜合媒體報導，芯原台灣分公司實質受到中國芯原控制，不只是財務、帳務、預算都要向中國匯報，連人員聘用、薪資調整，甚至差旅費、交際費、績效獎金等，都得由中國芯原審核，台灣分公司每年也將盈餘獲利上繳中國芯原，績效表現優良員工更可取得中國芯原員工認股權。

此案嚴重性除8年來不法所得高達8.8億，由於台灣涉及IC設計的產業均未許可中資來台，芯原公司的IC設計的研發、公司使用的網路IT系統以及分機系統，均由中國芯原架構、提供，涉及挖角台灣半導體高階人才。

士檢偵辦期間，詹俊才表示，2020年8月起，芯原集團台灣分公司就成中國芯原100%持股子公司，是完全中資公司。他更承認2020年以前，雖名義上的控股公司是開曼芯原，但實際營運總部還是上海，他也說「芯原台灣分公司賺的錢一定是中國芯原控制」。

根據報導，士檢目前已依兩岸條例中「大陸地區營利事業非法從事業務活動罪」起訴詹俊才，並建請法院沒收中國芯原從2014年至2021年來共8年的不法所得8.8億多元。