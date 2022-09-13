全民國防傑出貢獻獎！新北2團體獎、6個人獎　全國第一

國防部2022年「全民國防教育傑出貢獻獎」 選拔結果出爐，新北市政府教育局及新北高工獲選傑出貢獻團體獎， 智光商工林埔生校長、教育局校園安全室楊忠津教官、 新北高工謝承哲主任、新北高工覺志弘主任教官、 莊敬工家曾秀芝主任及成福國小林作逸主任獲選傑出貢獻個人獎， 共榮獲2傑出貢獻團體獎、6傑出貢獻個人獎，得獎數全國第一。

教育局長張明文表示，新北市今年推薦團體及個人參與國防部「 全民國防教育傑出貢獻獎」選拔成績亮眼，總計獲得2團體獎、6個 人獎殊榮，得獎數除創歷年獲獎數巔峰，更是全國第一。 教育局整合新北市府各一級機關，運用「學校教育」、「社會教育」 、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物保護、宣導及教育」 等相關作為，致力推展全民國防教育相關工作，成效卓著， 榮獲傑出貢獻團體獎的殊榮，實至名歸。

對此，智光商工校長林埔生表示， 學校近年積極參與國防部各項活動，如國軍人才招募、 全國儀隊競賽等活動踴躍參加。藉由各項活動的實質參與， 提升全體師生國防知能，以實際行動關注國防、 支持國防並參與國防。

新北高工覺志弘主任教官則表示，現今社會面臨各種狀況及考驗， 全民國防有賴全民共同努力且刻不容緩。因此， 學校持續辦理全民國防專業講座、國防科技或軍事營區參訪、 結合軍事專業編撰創新翻轉教學教案， 期能透過多元活動與創新課程教學持續推展全民國防教育。

莊敬高職學務主任曾秀芝表示，學校不畏疫情影響， 在確保師生健康無虞的前提，積極參與國防部各項活動， 舉凡全國儀隊競賽、國軍人才招募、創意愛國歌曲比賽等， 皆能見到莊敬高職熱情的參與。 另本校儀隊配合軍聞社拍攝國防部莒光園地節目， 對推動全民國防教育工作不遺餘力。

最後，成福國小林作逸主任表示，在校內教學積極分享參訪「 南沙太平島」經驗，宣導認識臺灣海洋利益與軍事地緣價值，以「 認識國軍及軍校招生」多元活動，結合「模擬聯合國」、「 人權教育」、「和平教育與戰爭威脅」，積極推動全民國防教育， 他認為只有全民共同參與國防事務，國家才有安定與發展， 對於推動全民國防教育責無旁貸。

教育局表示，新北市在國防教育推動上多元創新， 今年度推出捍衛台灣We are the best全民國防影片， 提供各級高中職校可運用在國防教育的教學課程上。影片已上傳教育 局YouTube專屬頻道，歡迎上網觀看(網址: https://www.youtube.com/watch? v=9wKzYTtKHEU)。新北市未來將持續深耕推動， 讓新北的全民國防教育更精采多元。

新北高工林清南校長(團體獎)。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市政府教育局陳趙棕主任(團體獎)。(照片來源：新北市教育局提供)

新北高工覺志弘主任教官(個人獎)。(照片來源：新北市教育局提供)

新北高工謝承哲主任(個人獎)。(照片來源：新北市教育局提供)

成福國小林作逸主任(個人獎)。(照片由新北市教育局提供)

私立智光商工林埔生校長(個人獎)。(照片由新北市教育局提供)

新北市政府教育局校園安全室楊忠津教官(個人獎)。(照片來源：新北市教育局提供)