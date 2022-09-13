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立陶宛經創政務次長：台立關係史上最佳、前景樂觀

By 台灣英文新聞
2022/09/13 17:10
立陶宛經濟暨創新部新任政次澤麥提斯（Karolis Žemaitis）12日拜會國發會主委龔明鑫，表示台立關係史上最佳。圖為當天澤麥提斯出...

立陶宛經濟暨創新部新任政次澤麥提斯（Karolis Žemaitis）12日拜會國發會主委龔明鑫，表示台立關係史上最佳。圖為當天澤麥提斯出...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立陶宛經濟及創新部新任政務次長澤麥提斯與首任駐台代表盧百利日前抵台，12日一同拜訪國發會主委龔明鑫，澤麥提斯表示，台立關係史上最佳，而且前景樂觀。

澤麥提斯（Karolis Žemaitis）率官員與雷射及生技企業代表共28人於9月10日抵台並展開為期5天的深化雙邊經貿科技合作的訪問行程；首任駐台代表盧百利則於9月初抵台，並於12日向外交部提出申請核發外交官員證。昨日兩人共同拜訪去年10月曾率66人經貿考察團訪問立陶宛的龔明鑫。

澤麥提斯於會面中表示，感謝國發會為台立合作事項付諸的努力，無論短期或長期的成果，對台立雙方皆相當重要；而台立合作是以「價值」作為基礎之決定，盼雙邊在建立良好的經濟基礎上，促成更多成果，進而形塑政治及世代的價值觀。

澤麥提斯強調，目前台灣及立陶宛的關係是史上最佳，且前景樂觀，已有許多合作成果，近來3個月內並有4位立國次長訪台。

龔明鑫則歡迎澤麥提斯訪台，並說明去年10月訪問中東歐三國代表團之成果豐碩，回台後當時承諾立國經創部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）的合作事項皆會達成，甚至加碼宣布投資基金及融資基金等。

龔明鑫提及，台灣推動雙邊重要合作事項之進展包括協助立國建立半導體產業能量及人才培育、我國業者進行貿易採購、雙方進行重點產業如雷射、生技及太空等合作；我國並建立管考機制確保推動方向及目標之達成。

龔明鑫表示，台灣與立陶宛共享相同的民主價值，在此基礎上彼此互相信任，未來將有更多的合作項目及機會，促成雙邊更良好的發展。
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更新時間 : 2022-09-13 18:27 GMT+08:00

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