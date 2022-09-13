百貨周年慶必殺密技 刷台灣企銀信用卡樂享2,200元回饋

年度重頭戲「百貨周年慶」率先由新光三越、遠東百貨及遠東SOGO百貨三大龍頭點燃戰火，各家銀行搭配周年慶刷卡回饋也鳴槍開跑！台灣企銀盛大推出全臺新光三越、遠東SOGO百貨、遠東百貨周年慶刷卡滿額回饋活動，最高回饋新台幣2,200元刷卡金或百貨商品券，精打細算的持卡人，千萬別錯過刷台灣企銀信用卡聰明消費的機會。
台灣企銀觀察，近期國內疫情趨緩，增加民眾外出消費意願，不論是採購化妝保養品、汰舊換新家電名品等，周年慶消費力道依舊不容小覷。今年拿台灣企銀信用卡或簽帳金融卡，在新光三越或遠東SOGO最低刷滿6,000元，就能回饋200元刷卡金；滿3萬元回饋600元；滿10萬元回饋2,200元。在全台遠東百貨消費滿額則回饋商品券，另外包含全台環球購物中心、統一時代百貨、誠品生活、台中中友百貨、高雄漢神百貨…等都有滿額回饋好禮。特別的是比漾廣場周年慶期間，當日出示「台灣Pay」付款條碼以信用卡單筆刷滿2,000元，還可兌換比漾廣場200元禮券1份。
喜歡快速、直送到府，不愛到百貨人擠人的持卡人也別煩憂，台灣企銀網羅電商momo購物網、PChome線上購物、Yahoo！奇摩購物中心三大平台，9月當月單筆刷4,000元，贈刷卡金200元，最高回饋1,800元；蝦皮購物單筆刷1,200元現折70元等限量優惠，持卡人透過線上購物，照樣能輕鬆採買賺刷卡回饋。
台灣企銀也提醒，各百貨公司周年慶期間均實施交通管制，為了減少購物不便，鼓勵卡友使用各家百貨於周年慶期間提供的宅配到府服務。並可透過該行「永續生活卡」租借共享汽機車(GoShare、WeMo Scooter、iRent) 最高享300元騎乘金，搭乘捷運、輕軌、公車等綠能運輸工具還享5%現金回饋，邀請持卡人響應減碳排放。
百貨周年慶逢雙十連假，在兩廳院、寬宏等六大售票系統、國內旅行社、航空公司、訂房網、KKday、六福村主題遊樂園等，刷台灣企銀「藝Fun卡」消費最高享3%回饋，加碼回饋每戶每月上限300元；消費達5,000元還可免費參觀國內指定博物館，如國立故宮博物院(含南院)、台南奇美博物館…等，相關優惠詳情請洽台灣企銀官網。