愜「逸」「食」光。週末就到台北中山九昱希爾頓逸林酒店享受微醺早午餐

用豐盛的早午餐迎接週末與來週！台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan自9月17日（六）起，於每週六日上午11時起至下午2時30分，在二樓麗餐廳推出「假日微醺早午餐」，主餐可任選「嫩煎蜜糖黑豬戰斧佐紅莓肉汁」、「鮮烤石斑魚鮮蝦海貝汁」或「義式香料烤雞」一款，搭配包括沙拉、精選麵包、蛋類料理、季節水果與健康優格全部無限續點的「活力早餐總匯拼盤」，以及免費暢飲的自助果汁吧與生啤酒，每人1,280元，輕鬆享受愜「逸」時光。

執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊的討論下，假日微醺早午餐以豬肉、海鮮與雞肉作為主餐首波推薦，日後也將不定期更換主餐選項與總匯拼盤內容，提供消費者更多變化。「嫩煎蜜糖黑豬戰斧佐紅莓肉汁」，選用每根重約300公克的國產黑豬戰斧肉排，不僅視覺效果吸睛、口感軟嫩多汁，搭配略帶酸甜風味的紅莓肉汁，讓人胃口大開；「鮮烤石斑魚鮮蝦海貝汁」以厚實細膩的去骨石斑魚排、Q彈鮮蝦與肥美蛤蜊為主角，充滿濃郁大洋風情。「義式香料烤雞」以重約1.2至1.4公斤左右國產雞隻，一開二取龍骨後，醃上以九層塔、蒜頭、花生碎、起司粉、橄欖油與香料調製的獨家義式香料烤雞醬，待羅勒、月桂葉、百里香、黑胡椒與辣椒等香料芬芳滲入後送進旋風烤箱，造就烤雞外皮金黃油亮肉質白皙軟嫩的絕佳口感。

供二至三人分享，份量大器並可無限續點的「活力早餐總匯拼盤」，除了有清脆爽口的綜合生菜沙拉外，還有口感鬆軟的綜合麵包組與每日時令鮮果組，加上份量實在的歐姆蛋捲、特選香腸與香煎焦糖厚培根，搭配盡情暢飲的自助果汁吧、咖啡與生啤酒，相當適合作為喚醒週末時光的美味序曲。