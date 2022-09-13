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台灣外交部證實 立陶宛駐台北代表處已開館運作中

目前立國首任駐台代表盧百利(Paulius Lukauskas)正與立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）一同在台參訪，至於「駐台北立陶宛經貿代表處」開始運作後是否會舉行揭牌儀式，外交部表示，這攸關立方的籌備進度及整體規劃，因此不便代為發言。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/09/13 17:05
外交部歐洲司司長陳立國。（圖/台灣英文新聞）

外交部歐洲司司長陳立國。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）隨著立國首任駐台代表盧百利(Paulius Lukauskas)9月初抵台，台灣外交部表示，立陶宛駐台機構基本上已視為開始運作，不過揭牌儀式要等辦公室硬體設備等方面告一段落後，才會有進一步公開訊息。

外交部指出，立陶宛多位官員，包含首任駐台代表盧百利皆於9月初來台，這是自從去年11月於立陶宛設立以台灣為名的代表處後，台立關係持續穩定發展的表現，雙方互動交往日益密切，台灣方也開設「駐台北立陶宛經貿代表處」。

根據中央廣播電台報導，外交部歐洲司司長陳立國說「9月12日已經向外交部提出申請核發外交官員證，立陶宛政府在盧百利代表本人抵達台灣履新之後，其駐台機構基本上已視為開始運作。」

至於開始運作後該機構是否會舉行揭牌儀式，外交部表示，這攸關立方的籌備進度及整體規劃，因此不便代為發言，陳立國則說「據我方了解，該處雖已租妥辦公室，但是辦公空間相關軟硬體設施還未完成，恐需等相關籌備工作告一段落後，才可能有進一步的公開訊息，外交部將持續與立方密切聯繫，並提供各項必要協助。」

目前盧百利正與立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）一同在台參訪，並於12日展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。

外交部新聞稿指出，歡迎立陶宛經創部新任政次澤麥提斯率雷射及生技企業團訪台，這充分彰顯台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴，彼此扶持、團結一致的精神，不過並未提到駐台機構開館一事，強調設處日期及相關規劃，需由立陶宛自己說明。
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更新時間 : 2022-09-13 18:26 GMT+08:00

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