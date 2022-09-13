富邦全球ESG綠色電力ETF 獲准募集

政策清晰、投資巨大、長期供不應求， 只要有一樣就是投資界的明日之星，而綠能產業結合了這三大利多， 可以說是目前不確定的投資迷霧中，最清晰的投資明牌。 綠能科技包括一般人所熟悉的太陽能、風能等綠電、 還有因提高綠電所衍生的儲能設備及電網建置， 更有因應移動革命的電動車相關科技發展。富邦投信預計將於10月 初募集台灣第一檔具備ESG概念的「富邦全球ESG綠色電力ET F」，該ETF已於9月13日獲准募集。

富邦投信指出，該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、 風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關的行業。 參考歐盟「可持續金融分類方案」，聚焦66個綠能相關產業， 綠能營收至少佔50%的企業，並納入晨星旗下Sustainal ytics提供的ESG風險分數，剔除高風險的危險企業， 挑選自由流通市值排名前35之大型企業。 公司範圍從台灣到全世界，富邦全球ESG綠色電力ETF可說是一 網打盡淨零轉型的投資機會。

根據2022年7月底的資料，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別， 太陽能類別佔比最高達29.2%，其次為風能佔21.6%、 電池及儲能科技佔21.6%、多元再生能源佔16.3%，水力、 氫能、地熱與生質能分別佔1~7%。富邦投信表示， 綠色電力不是只有大家很熟悉的太陽能、風能等， 還包含穩定供電所需的電池儲能科技，此外， 投資追求的是企業永續經營的長期價值，因此ICE FactSet全球綠能ESG指數也將ESG風險分數納入篩選邏 輯中，因此，「富邦全球ESG綠色電力ETF」 不只是投資目前最受矚目的綠電， 同時是帶有永續經營概念的綠色電力。

2021年聯合國氣候大會達成史上第一個減煤協議，已有超過13 0個國家宣示將在2050年達成淨零碳排目標， 減碳問題刻不容緩，發展綠能勢在必行， 尤其俄羅斯以傳統能源為武器、天氣異常的威脅下， 再再加速全球政府推動綠能轉型的決心及步伐， 也使市場一再推高對未來的投資需求。 綠能投資已經從較高的道德與情感訴求，轉變為人類的生存危機。 儘管經濟景氣起起伏伏，在生活品質的要求下，綠能投資將是未來1 0年的投資大趨勢，「富邦全球ESG綠色電力ETF」是參與ES G綠電的最簡便投資管道。

註1：上述投資比重將隨時間變動，內容僅供參考。

註2：指數標準編製為35檔成分股，6月調整後成分股Renew able Energy Group, Inc. (REGI)於6/13已被雪佛龍收購，因此自指數中去除， 故剩下僅34檔成分股，將於下一次成份調整時補足35檔。

資料來源：ICE DATA INDICES, LLC、富邦投信整理；資料日期：2022.7.29