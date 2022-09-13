富邦全球ESG綠色電力ETF 獲准募集

政策清晰、投資巨大、長期供不應求，只要有一樣就是投資界的明日之星，而綠能產業結合了這三大利多，可以說是目前不確定的投資迷霧中，最清晰的投資明牌。綠能科技包括一般人所熟悉的太陽能、風能等綠電、還有因提高綠電所衍生的儲能設備及電網建置，更有因應移動革命的電動車相關科技發展。富邦投信預計將於10月初募集台灣第一檔具備ESG概念的「富邦全球ESG綠色電力ETF」，該ETF已於9月13日獲准募集。
富邦投信指出，該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關的行業。參考歐盟「可持續金融分類方案」，聚焦66個綠能相關產業，綠能營收至少佔50%的企業，並納入晨星旗下Sustainalytics提供的ESG風險分數，剔除高風險的危險企業，挑選自由流通市值排名前35之大型企業。公司範圍從台灣到全世界，富邦全球ESG綠色電力ETF可說是一網打盡淨零轉型的投資機會。
根據2022年7月底的資料，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別，太陽能類別佔比最高達29.2%，其次為風能佔21.6%、電池及儲能科技佔21.6%、多元再生能源佔16.3%，水力、氫能、地熱與生質能分別佔1~7%。富邦投信表示，綠色電力不是只有大家很熟悉的太陽能、風能等，還包含穩定供電所需的電池儲能科技，此外，投資追求的是企業永續經營的長期價值，因此ICE FactSet全球綠能ESG指數也將ESG風險分數納入篩選邏輯中，因此，「富邦全球ESG綠色電力ETF」不只是投資目前最受矚目的綠電，同時是帶有永續經營概念的綠色電力。
2021年聯合國氣候大會達成史上第一個減煤協議，已有超過130個國家宣示將在2050年達成淨零碳排目標，減碳問題刻不容緩，發展綠能勢在必行，尤其俄羅斯以傳統能源為武器、天氣異常的威脅下，再再加速全球政府推動綠能轉型的決心及步伐，也使市場一再推高對未來的投資需求。綠能投資已經從較高的道德與情感訴求，轉變為人類的生存危機。儘管經濟景氣起起伏伏，在生活品質的要求下，綠能投資將是未來10年的投資大趨勢，「富邦全球ESG綠色電力ETF」是參與ESG綠電的最簡便投資管道。
註1：上述投資比重將隨時間變動，內容僅供參考。
註2：指數標準編製為35檔成分股，6月調整後成分股Renewable Energy Group, Inc. (REGI)於6/13已被雪佛龍收購，因此自指數中去除，故剩下僅34檔成分股，將於下一次成份調整時補足35檔。
資料來源：ICE DATA INDICES, LLC、富邦投信整理；資料日期：2022.7.29