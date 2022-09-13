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半生不熟的燻魚好美味 英國傳多起李斯特菌症案例

高風險族群建議少吃不熟的肉品，若吃進遭李斯特菌污染的食物，嚴重恐致腦膜炎、敗血症

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/13 16:22
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）燻鮭魚是許多饕客的愛，配上檸檬、酸豆與洋蔥，滋味一絕，但愛吃此類食品的人，恐怕得當心了。英國官方警告，半熟魚肉可能是患者染上李斯特菌症（Listeriosis）的元兇。

李斯特菌（listeria）常見於自然環境中，如水與土，也可能汙染未煮熟的蔬菜、肉類。燻魚、抹醬、醃肉、部分軟起司，都曾出現致病案例。

根據BBC，英國食品標準局（Food Standards Agency）與衛生安全局（Health Security Agency）攜手調查發現，2020年至今，英國已通報14例李斯特菌症患者，從蘇格蘭到英格蘭皆有，包括今年的8例，而疫情還在持續當中。多數患者都曾吃即食燻魚。

染上此症者，一般症狀輕微，頂多腹部不適、噁心、腹瀉、發燒、發冷、肌肉痠痛，無須特別治療，但65歲以上長者、有癌症或肝腎疾病者、孕婦、免疫系統不全者，一旦吃進這細菌，嚴重的或將引發腦膜炎及敗血症。妊娠期得了李斯特菌症，也可能流產或使新生兒出現嚴重病症。

其他降低染病風險的方法包括備菜前確實洗手、洗淨蔬菜水果，生熟食分開處理、勿吃過期品、肉類徹底煮熟、儘早食用即食食品等。高風險族群則建議避免食用肉類加工品與低溫保存的肉醬、剩菜、未殺菌的乳製品等。
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更新時間 : 2022-09-13 16:54 GMT+08:00

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