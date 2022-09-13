美國CDC示警：今年秋季恐爆發AFM疫情　患者以孩童為多數　嚴重會永久性癱瘓、死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國CDC於上週五發布警訊，預告今年秋季可能會有一波「急性無力脊髓炎(Acute Flaccid Myelitis, AFM)」疫情，患者以兒童和幼童佔多數，發病後會突然四肢無力、麻痺，嚴重會導致永久性癱瘓或死亡。該疾病往往是感染呼吸道病毒後所引發，特別是腸病毒D68型。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，AFM為一種罕見的神經系統疾病，多為不明病因，但以病毒感染引起之可能性最高，尤其是腸病毒D68 型。

AFM通常每2年會爆發一次，流行期約在8月至11月，主要症狀包括急性肢體無力、麻痺，吞嚥困難或言語不清等。

美國CDC自2014年起進行AFM監測，當年約有120個通報確診病例，隨後在2016年和2018年分別有153例、238例。但到了2020年僅有33例確診，推估可能與COVID-19爆發，民眾保持社交距離、戴口罩等防疫措施有關，進而減少了呼吸道感染風險。而今年起截至9月上旬，美國5個州已發現13例AFM病例。

令人擔憂的是，與前幾年相比，近期的腸病毒D68型(EV-D68)疫情有升高趨勢，而AFM通常都是在感染呼吸道病毒後所引發，醫界擔心接下來幾週AFM疫情將會攀升。

CDC提醒，AFM會在數小時、數天內快速發展，導致患者出現永久性癱瘓，甚至危及生命的呼吸衰竭併發症，因此若孩子在染疫康復過程中，病況又突然惡化，且出現呼吸問題、四肢無力等症狀時應立即就醫。