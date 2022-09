《魷魚遊戲》李政宰成為首位韓國演員奪艾美獎視帝　《高校十八禁》千蒂亞二度封后

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Netflix熱門影集《魷魚遊戲》男主角(Squid Game)主角李政宰創紀錄,成為首位拿下艾美獎視帝的韓國演員。

在美國電視圈最高榮譽獎項艾美獎12日晚舉行頒獎典禮,《魷魚遊戲》同時拿下本屆艾美獎最佳導演及最佳男主角獎,成為第一齣入圍最佳劇情類影集的非英語發音作品,也是首次拿下艾美獎最佳導演獎的非英語影集。

在《魷魚遊戲》飾演主角成奇勳李政宰成為首位拿下艾美獎視帝的韓國演員,打敗同樣入圍的傑森貝特曼(Jason Bateman)、布萊恩考克斯(Brian Cox)、鮑伯奧登科克(Bob Odenkirk)、亞當史考特(Adam Scott)、傑瑞米史壯(Jeremy Strong)。

《魷魚遊戲》導演黃東赫期許自己能以《魷魚遊戲》第2季再次角逐艾美獎。

千蒂亞(Zendaya)以《高校十八禁》(Euphoria)2度拿下視后,在劇中飾演有毒癮的Rue,2019年該劇由她身兼執行製作及女主角,首季播出後拿下黃金時段艾美獎最佳戲劇類影集女主角,當年她24歲成為該獎項最年輕得主,今年再度奪獎,她表示,「我對《高校十八禁》最大的願望是它可以幫助治愈人們,我只想感謝所有與我分享故事的人。」

完整得獎名單請前往官網查詢

主要獎項得獎名單

劇情類最佳影集:「繼承之戰」(Succession)

劇情類最佳男主角:李政宰(Lee Jung-jae)/「魷魚遊戲」(Squid Game)

劇情類最佳女主角:千蒂亞(Zendaya)/「高校十八禁」(Euphoria)

劇情類最佳男配角:馬修麥費狄恩(Matthew Macfadyen)/「繼承之戰」

劇情類最佳女配角:茱莉婭加納(Julia Garner)/「黑錢勝地」(Ozark)

喜劇類最佳影集:「泰德拉索:錯棚教練趣事多」(Ted Lasso)

最佳迷你影集:「白蓮花大飯店」(The White Lotus)

