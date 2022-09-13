《魷魚遊戲》李政宰成為首位韓國演員奪艾美獎視帝　《高校十八禁》千蒂亞二度封后

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Netflix熱門影集《魷魚遊戲》男主角（Squid Game）主角李政宰創紀錄，成為首位拿下艾美獎視帝的韓國演員。

在美國電視圈最高榮譽獎項艾美獎12日晚舉行頒獎典禮，《魷魚遊戲》同時拿下本屆艾美獎最佳導演及最佳男主角獎，成為第一齣入圍最佳劇情類影集的非英語發音作品，也是首次拿下艾美獎最佳導演獎的非英語影集。

在《魷魚遊戲》飾演主角成奇勳李政宰成為首位拿下艾美獎視帝的韓國演員，打敗同樣入圍的傑森貝特曼（Jason Bateman）、布萊恩考克斯（Brian Cox）、鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）、亞當史考特（Adam Scott）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）。

《魷魚遊戲》導演黃東赫期許自己能以《魷魚遊戲》第2季再次角逐艾美獎。

千蒂亞（Zendaya）以《高校十八禁》（Euphoria）2度拿下視后，在劇中飾演有毒癮的Rue，2019年該劇由她身兼執行製作及女主角，首季播出後拿下黃金時段艾美獎最佳戲劇類影集女主角，當年她24歲成為該獎項最年輕得主，今年再度奪獎，她表示，「我對《高校十八禁》最大的願望是它可以幫助治愈人們，我只想感謝所有與我分享故事的人。」

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主要獎項得獎名單

劇情類最佳影集：「繼承之戰」（Succession）

劇情類最佳男主角：李政宰（Lee Jung-jae）／「魷魚遊戲」（Squid Game）

劇情類最佳女主角：千蒂亞（Zendaya）／「高校十八禁」（Euphoria）

劇情類最佳男配角：馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／「繼承之戰」

劇情類最佳女配角：茱莉婭加納（Julia Garner）／「黑錢勝地」（Ozark）

喜劇類最佳影集：「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）

最佳迷你影集：「白蓮花大飯店」（The White Lotus）