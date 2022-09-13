清冠價廉有效卻遭限縮使用 藍：蔡政府獨厚高端

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日前衛福部宣布清冠一號公費對象範圍限縮又放寬，國民黨今（13）日質疑，蔡政府保高端棄清冠一號，枉顧國人、中醫界的反彈。

國民黨團今(13)上午攜手台北市中醫師公會成員召開記者會。總召曾銘宗表示，衛福部所屬國家中醫藥研究所8日甫說明，清冠一號、清冠二號療效顯著，同日下午竟限縮公費清冠一號使用對象和範圍，遭到反對也僅部分放寬。

曾銘宗，質疑當前疫情嚴峻、防疫經費充裕，為何政府力捧高端，卻打壓國內中醫藥產業，限縮「費用低、效果佳」的清冠一號，要求當局向國人說清楚。

書記長李德維指出，台灣8800億元的防疫紓困預算，目前只有區區逾9億花費在清冠一號、僅62萬國人受惠。他呼籲衛福部應全面解除對公費清冠一號限制。

台北市中醫師公會名譽理事長林展弘發出聲明，呼籲政府全面解除對於公費清冠一號的限制，讓每個民眾都能無負擔地獲得優良中藥的幫助，公平讓中醫師也能有判讀快篩陽性確診的權限。

此外，林展弘主張清冠一號協助全球抗疫有成，大幅度降低政府抗疫支出的負擔，且經過臨床中醫師大量臨床驗證療效顯著，不應在疫情仍處在高峰期間限縮該藥適用對象。

林展弘也建議，國家中醫藥研究院已制定兒童使用劑量，希望將12歲以下孩童納入使用範圍，避免新冠後遺症的發生；對於懷孕用藥安全，配方的中藥沒有細胞毒性作用，實為最安全的用藥之一，希望在放寬標準上亦將其納入使用範圍。

台北市中醫師公會長照委員會主委褚衍強表示，根據中央疫情指揮中心5月份提供的資料顯示，五月份共購買輝瑞口服藥「Paxlovid」72萬劑與默沙東「Molnupiravir（莫納皮拉韋）」10萬5千劑，每劑費用折合台幣約2萬元，合計花費高達165億元，倘若165億元以清冠一號一盒1500元取代的話，可服務1,100萬人次。

反觀今天清冠一號使用62萬4000人，花費9億3700萬元，相較於165億元，呼籲衛福部不要捨低廉有效的國產清冠，著重購買昂貴外國藥物。