韓流持續盛行　2022海外18國大調查 最受歡迎的韓劇、電影及歌手為？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據韓媒報導，韓國國際文化交流委員會8日所發表的「2022全球韓流趨勢」調查顯示，在新冠肺炎爆發後，海外消費者對於南韓的花費及好感度排名皆依序為韓劇、電影、及綜藝節目，而受訪者認為韓劇受歡迎的主要原因為「好的故事結構」及「演員的外表」。

該調查指出，和新冠肺炎爆發的第一年（2020）相比，不僅和韓流相關的各種指標皆有上升的趨勢，出口額也跟著上升。韓流的壯大除了可歸功於線上消費的普及，亦得力於韓流本身的競爭力。

調查也說道，魷魚遊戲創造了幾乎所有OTT影視內容的相關紀錄，例如在Netflix的總收視時間在播出後28天內就佔據第一名，紀錄甚至比位居第二名的怪奇物語4高得多。除了收視家庭數及收視時間等指標，在流行話題及遊戲文化等層面，更創造出了驚人的連鎖效應。自魷魚遊戲播出後，調查中關於「與韓國相關的印象」中，「韓劇」比前一年上升了兩個名次。隨後出現的韓流產品亦紛紛盛行，讓國際企業對韓流的投資也大幅增加。

根據調查，在海外18個國家觀眾心中，最受歡迎的韓劇為「魷魚遊戲」21.2%，其次為「愛的迫降」2.2%、「黑道律師文森佐」1.9%、「上流社會」1.6%，「海岸村恰恰恰」及「太陽的後裔」1.4%。最受歡迎的南韓演員為李敏鎬9.3%，後面依序為玄彬3.1%、孔劉2.8%、宋慧喬2.2%及宋仲基2.1%。韓國電影部分為「寄生上流」10.3%，隨後為「失速列車」6.8%、「永生戰」1.5%、「午夜逃亡」及「勝利號」1.3%。韓國歌手為BTS防彈少年團26.7%、BLACKPINK 10.4%、IU 2.8%、BLACKPINK成員Lisa 2.4%、Psy及TWICE 2.1%。

此次調查以18個國家為對象調查，包含台灣、日本、中國、泰國、馬來西亞、印尼、印度、越南、澳洲、美國、巴西、阿根廷、法國、英國、俄羅斯、土耳其、阿拉伯、南非。

韓國國際文化交流委員會會長認為，透過魷魚遊戲及防彈少年團等人氣項目，讓韓流世界化，令人感到鼓舞，如能提高韓流內容的製作體系、擴大南韓國內的專業人才庫，讓國內外的投資更加活躍，那麼韓流現在的全球化並不會是最高點，而是一個轉捩點。