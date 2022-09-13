【9/13台灣本土+46795　死亡+17】較上週二增加約28.6%

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增47,051例COVID-19確定病例，分別為46,795例本土個案，較上週二增加約28.6%；另確診個案中新增17例死亡。另外，256例境外移入。



指揮中心表示，今日新增之46,795例本土病例，為21,734例男性、25,047例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(9,618例)，臺中市(6,081例)，臺北市(5,619例)，桃園市(4,519例)，高雄市(3,928例)，臺南市(3,028例)。



指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日。





指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為131例男性、125例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(13例)，英國(6例)，馬來西亞(5例)，印尼、土耳其及美國(各4例)，泰國及荷蘭(各3例)，柬埔寨、挪威、香港、新加坡及日本(各2例)，匈牙利、希臘、北韓、澳大利亞及義大利 (各1例)移入。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月14日至9月12日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,754,683例確診，分別為31,144例境外移入、5,723,485例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,329例COVID-19死亡病例，其中10,313例本土，另16例為境外移入。